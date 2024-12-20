Menteşe’de öğrencilere eğitim çantası desteği

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla bu dönem 80 öğrenciye öğrenim yardımı ve 1.000 öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan çanta dağıttı. Özel Uygulama Okulu’ndaki 20 öğrenciye de hafta içi her gün öğle yemeği veriliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçirdiklerini belirterek, yeni dönemde 80 öğrenciye öğrenim yardımı yaptıklarını kaydetti.

Başkan Köksal, “Özel Uygulama Okulu’nda eğitim alan 120 öğrencimize hafta içi her gün 3 çeşit öğle yemeği sunarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca, eğitim hayatlarına destek olmak için içerisinde kırtasiye malzemeleri ve beslenme çantası bulunan 1000 eğitim çantası ulaştırdık. Eğitim, herkesin hakkı ve bu hakka erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.