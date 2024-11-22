Menteşe’de sokak hayvanları protokolü

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimleri Odası arasında “Sahipsiz Kedi-Köpeklerin Rehabilitasyonu ve Yaşam Refahının Sağlanması Hizmeti Projesi” iş birliği protokolü imzalandı.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen tarafından imzalanan protokol kapsamında; sahipsiz sokak kedi ve köpekleri, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak Veteriner Hekimler Odası üyesi klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kısırlaştırıldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait geçici hayvan bakımevine gönderilecek. Burada çip ve küpe takılmasının ardından hayvanlar sahiplendirilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Muğla Barosu, hayvanseverlerle, Veteriner Hekimler Odası’yla ve Büyükşehir Belediyemizle bir araya geldik. Bundan sonra nasıl hareket edeceğimizi, hayvan dostlarımıza zarar vermeden onların rehabilite edilmelerini, sağlıklı ve güvenli yaşamalarını ve sahiplendirilmelerini sağlamak için yasal olarak neler yapabileceğimizi belirlemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.