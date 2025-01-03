Menteşe’de su tasarrufu

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, 2024 yılında iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Sürdürülebilir bir yaşam ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçemizde bulunan 870 bin metrekare yeşil alan ve parkların tamamını arıtma suyu ile suluyoruz. 25 kilometre uzunluğundaki boru hattına bağlı 2 bin 500 tonluk su depolama alanı sayesinde, 2024 yılında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladık. Su kaynaklarının azalması ve hızla artan küresel talep bize su kullanımında daha bilinçli olmamız gerektiğini gösteriyor. Sürdürülebilir bir hayat için önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.