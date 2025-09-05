Menteşe’de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilk olarak Günlüce Mahallesi’nde sağlık taramaları gerçekleştirilerek, yurttaşlara kapsamlı bir hizmet sunuldu.

Sağlık taraması kapsamında Günlüceli vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri, genel sağlık kontrolleri yapıldı, kanserden korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca Diyetisyen Ayşegül Öztürk, vatandaşlara sağlıklı beslenme üzerine bilgiler aktardı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Menteşe Belediyesi olarak halk sağlığına önem veriyor, sağlık hizmetlerine erişimin herkes için eşit ve ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilmesi bizler için çok kıymetli. Halkımızın yanında olmaya, onların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme programları 09.00 -16.00 saatleri arasında 6 Eylül 2025 Cumartesi Menteşe Belediyesi Bilim Parkında, 8 Eylül 2025 Pazartesi Sınırsızlık Meydanında ve 9 Eylül 2025 Salı günü Ortaköy Pazaryerinde devam edecek.