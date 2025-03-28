Mercan Makina’da sendika düşmanlığı

BirGün EGE

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mercan Endüstriyel Tasarım Makina Sanayi Limited Şirketi’nde çalışan işçilerin Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmasının ardından 7 işçi işten çıkarıldı. İşçilerin 2 gün üretimi durdurmasının ardından 32 işçinin idari izne çıkarıldığı öğrenildi.

Yaşananlara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, fabrika önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, “Mercan Makina işverenini uyarıyoruz: Bu şirketi var eden işçilerdir, onları sendikaya üye oldukları için kafanıza göre hukuksuzca izne çıkaramaz, üyelikten istifaya zorlayamaz, işten atamazsınız. İşçilerin sendikal haklarına yönelik bu düşmanca tutumunuza derhal son verin! Tüm işçileri izin dönüşü işbaşı yaptırın ve sendikayla masaya oturun. Hep birlikte çalışma barışını sağlayalım. Aksi takdirde işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle yanlarında olacağımızı vurguluyoruz. Mercan Makina işvereni bilmelidir ki, işçilerin sendika hakları tanınana dek mücadeleye kararlılıkla devam edecektir” denildi.