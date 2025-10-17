Merkezefendi’de Halk Ekmek yine sofralarda

BirGün EGE

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Üretimin yeniden başlamasıyla birlikte ekmekler, Halk Ekmek Büfeleri ile Halk Marketlerde vatandaşlara sunuldu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan sabahın erken saatlerinde, ilçeye kazandırılan Merkezefendi Halk Ekmek Büfeleri’ni ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında Merkezefendililer, Başkan Doğan’a gayreti için teşekkür ederek, desteklerini ifade etti.

Başkan Şeniz Doğan, “Halk Ekmek Fabrikamız bir gün aradan sonra tekrar faaliyete girdi. Halkın ekmeği, Halk Ekmek Büfelerinde ve Halk Marketlerde satışa başladı. Merkezefendi Halk Ekmek yine halkın sofrasında yer alacak. Yeni büfelerimizle farklı mahallelerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize sonsuz güvenen ve destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar için daha fazla mücadele edeceğimize söz veriyorum” diye konuştu.