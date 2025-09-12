Merkezefendi’de kreşler yeni döneme başladı

BirGün EGE

2019 yılından bu yana eğitim ve öğretime önemli desteklerde bulunan Merkezefendi Belediyesi, hizmete açtığı kreşler ile hem çalışan annelere kolaylık sağlıyor hem de çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Muratdede Mahallesi’ndeki Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi ile Sevindik Mahallesi’ndeki Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da öğrenim hayatına başlayan minik öğrencilerle bir araya gelerek minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Minik öğrencilerimizin neşesi, enerjisi ve öğrenme arzuları bizlere umut veriyor. Gözlerindeki ışıltıyla yeni döneme başlayan öğrencilerimizin mutluluğuna tanıklık ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği için eğitimde fırsat eşitliğini büyütmeye, onların güvenli, sağlıklı ve kaliteli bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kreşler, hem çalışan annelere hem de çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Tüm öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutlulukla dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.