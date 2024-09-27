Merkezefendi’de kurs kayıtları başladı

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmayı sürdürüyor. Talepler üzerine ücretsiz ‘Oyunculuk, Yaratıcı Drama, Yaratıcı Yazarlık ve Yabancı Dil Kursu’ kayıtları başladı. 7-13 yaş arasındaki çocuklar için yaratıcı drama, 15 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik tiyatro, 18 yaş üzerine yönelik yaratıcı yazarlık kursları için son kayıt günü 6 Ekim.

Başvurular, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yüz yüze yapılacak. 18 - 50 yaş arasındakilerin kayıt olabileceği, kontenjanla sınırlı A1 ve A2 seviye İngilizce kurs kayıtları da başladı. Başvurular Merkez Kütüphane’den şahsen yapılıyor.