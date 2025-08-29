Merkezefendi’de turnuvanın finali yarın

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nın final maçı, 30 Ağustos saat 16.00’da oynanacak. Ödül töreni de saat 17.00’de.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her dalında olmak için mücadele veriyoruz. Turnuvamızda 500 genç sporcumuz mücadele verecek. Bu bayramın, bu milli mücadele ruhunun bizler için olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için de anlamı çok farklı” dedi.