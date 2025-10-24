Merkezefendi’de yerel kültür temalı film festivali

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek film festivalinde dünyanın tüm kıtalarından yerel kültür konulu kısa filmler ve film yönetmenleri Merkezefendili ve Denizlili seyircilerle buluşuyor. Dün başlayan ve Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalde, yerel kültür üzerine çalışan sanatçıların söyleşileri ve sunumları var. Halka açık ve ücretsiz olan film gösterimleri 23-24-25 Ekim’de sabah 9.00’dan akşam 22.30’a kadar sürecek.

Festivalde; film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve gösterim dışı etkinliklerin ardından 25 Ekim saat 19.00’da Ödül Töreni var. Törende en iyi filmler açıklanacak. 250 filmin ve 15 fotoğrafın başvurduğu festivalde finalist seçilen 137 film ve 7 fotoğraf, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gösterime girecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yerel kültürün dünya ile buluştuğu festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı coğrafyalardan gelen filmler aracılığıyla, kültürlerin birbirini tanıdığı ve anladığı bir köprü kuruyoruz. Üç gün boyunca sinema dolu, kültür dolu bir atmosferde buluşacağız” dedi.