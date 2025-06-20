Merkezefendi’de yıl sonu gösterisi renkli geçti

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen ve 6-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak verilen Yaratıcı Drama kursunda eğitim alan öğrenciler, yıl sonu gösterisiyle yeteneklerini sahneye taşıdı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, kursiyer öğrenciler 10 farklı kısa oyunla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan minik tiyatrocular, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri sonrası düzenlenen sertifika töreninde, kursu başarıyla tamamlayan 80 öğrenciye katılım belgeleri takdim edildi. Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Elif Yağcı, çocukların sanatsal gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinerek, tüm kursiyerleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Merkezefendi Belediyesi, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, özgüvenlerini artırmak ve sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla kültür-sanat alanındaki eğitim ve etkinliklerine devam ediyor. Yaratıcı Drama kursu gibi nitelikli çalışmalarla çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunma amacıyla Merkezefendi Belediyesi önümüzdeki dönemde de benzer projelerle çocukları sanatla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.