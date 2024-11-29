Merkezefendi’ye 3’üncü kreş de açılacak

BirGün EGE

Daha önce ilçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi üçüncü kreşin temelini attı.

Kreş sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Alım gücünün düşmesiyle ve buna bağlı annelerin de çalışmasıyla tam gün kreşlere ihtiyaç vardı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizli’de olmayan kreşi ilk kez Şeniz Başkanımız kazandırmıştı. Bugün aynı heyecanla üçüncü kreşi kazandırıyor. Kreşlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin yüzü gülsün istiyoruz. Mutlu bir Denizli için çalışıyoruz. Bunu hep beraber başaracağız” dedi.