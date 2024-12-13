Merkezefendi’ye Halk Market geliyor

BirGün EGE

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek Merkezefendi Halk Market’in kurulması için çalışmalara başladı.

Merkezefendi Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumunda Merkezefendi Halk Market’in kurulması için alınan karar oy birliği ile onaylandı. Bu karar ile birlikte Denizli’de bir ilk olarak hayata geçirilen Halk Market Merkezefendi Belediyesi tarafından açılacak.

Merkezefendi’de Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et’in ardından Halk Market’i de açacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Halkın belediyesi Merkezefendi Belediyesi’nde Halk Market’i çok yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hem Halk Süt’ü hem Halk Ekmek’i hem de Halk Et’i aynı anda yapan tek ilçe belediyesi biziz. Gerçekten yaptığımız bu hizmetler güzel teveccüh görüyor. Bu zorlu ekonomik koşullarda her zaman Merkezefendili hemşehrilerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliği Merkezefendimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir tarihte de Halk Market’imizin ilk şubesini Karaman ve Akkonak Mahallesi hattında bir konumda açacağız. Halk Market’i Merkezefendimize kazandırmış olacağız ve ilerleyen zamanlarda da şubelerini çoğaltacağız” diye konuştu.