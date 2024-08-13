Mersin!

Geçtiğimiz Cumartesi, Mersin /Tarsus’un Çiçekli mevkiinde yani bir havaalanı açılışı yapıldı. Çukurova Havaalanı açılışında partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından daha çok muhalefete sataşan bir konuşma yaptı…

Biraz hamaset, çokça algı yönetimi için gerçekleri saklayan sözler ve farkında olmadan ülkenin nasıl soyduğunu ifşa eden açıklamalar…

Yani bildiğimiz her zamanki Erdoğan’dı…

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Nereden başlamalı?

Tansu Çiller’in başbakanlığında kurulan hükümette Mersin Milletvekili olarak Devlet ve Kültür Bakanlığı yaptım... Bir gün Bakanlar Kurulu’nda Çiller yeni bir kararı açıkladı. Adana Şakir Paşa Havaalanı’nı kapatacağını, kent içinde kaldığı için güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu, arazisini TOKİ’ye devredeceğini ve yeni bir havaalanı yapılacağını açıkladı…

Ben ve bakan arkadaşlarımın bir kısmı bu yeni karara karşı çıktık. am “5 Nisan ekonomik kararların” verildiği bir süreçte, “yeni bir projenin kaynağını bulmak zor“ demiştik… İnat etti. Önceden hazırlanan projeyi göstererek 100 milyon dolara çıkacağını belirtti. “Hemen Yer seçimi yapılacağını” söyledi. O gün Adanalı siyasiler, yer seçimi nedeniyle birbirine düştüler…

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Bir başka hükümet toplantısında şunu dile getirdim: “Sayın Demirel döneminde Mersin/Erdemli TIRTAR Mevkiinde bir havaalanı projemiz vardı. Şakir Paşa, Adana’nın doğusuna, yapılacak TIRTAR Havaalanı ise Mersin’in batısına hitap eder. Aralarında da yaklaşık 140 km. var…TIRTAR, Antalya’ya kadar olan bölgede Tarım, Turizm ve Ticaretin gelişmesine katkı sunar. Adana Havaalanına dokunmayalım…”

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Aradan bir zaman geçti. Başbakanlıktan arandım. “Adanalılar yer bulamadılar. Siz bize yardımcı olun” dediler… Tarsus Çiçekli mevkii gösterdim. Adana ve Mersin’in ortasındadır.

Ayrıca, hemen Çiçekli sahiline Yeni ve Akdeniz’in en büyük Konteyner Limanı yapılacak” dedim. Kabul ettiler.

Ve proje başladı!

Yıl 1993. Proje bedeli 100 milyon dolardı!

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2002 sonrası AKP, bu projeyi yandaşlara yeni bir rant alanı olarak düşündü…

Sürekli yükleniciler değişti. DHMİ yüklendi. Onun da elinden alındı vs. Nihayet 31 yıl sonra Çukurova Havaalanı açıldı! 100 Milyon dolarlık tesis, MTSO Sözcüsü’ne göre toplam 244 milyon 515 bin avroya mal oldu! Vah ülkem vah!

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10. Stratejik Kalkınma planında belirtilen Akdeniz’in en büyük Konteyner Limanı ise, Çiçekli sahilinden alındı, “Neden alındığı ve Nereye gittiği?” meçhul bir bölgeye taşındı…

Oysa Otoyol21, yani Ankara/Tarsus Otoyolu, Yenice yol ayrımından sonra Havaalanı ve Konteyner Limanı için projelendirilmişti…

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AKP’nin Türkiye’ye en büyük kötülüğü Devlet Planlama Teşkilatını kaldırmak olmuştur…

Zaten “Tek Adam” rejiminde ülkenin yönetimi bir kişiye verilmiştir.

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AKP, Mersin’in laik demokratik yapısını kıramadı… Yurtseverliğini yok edemedi. Oy verilmemesini hazmetmedi.

Bu nedenle Mersin’e hep kötülük yaptı, gelişmesini engelledi, kenti yaşanamaz hale getirmeye çalıştı. İyi şeylere engel oldu… Havaalanı açılışında bahsettiği, saydığı tüm hizmetler, örneğin Mersin Antalya yolu, 49/52. Hükümetlerince başlatılan işlerdi…

Demiryolu, hızlı trenler, yollar ve tüneller 22 senede her Mersin’e gelişte tekrarlanan vaatlerdi…

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Bir de yaptıklarına bakın;

Yeşilovacık ki, tarih, doğa ve denizin en güzel olduğu yer… Akdeniz foklarının yaşadığı bölge… Tarımın hemen her çeşidinin yetiştiği topraklara çimento fabrikası, kömür santrali, yetmedi Akkuyu Nükleer Santrali kurdu…

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Akkuyu Nükleer Santrali bizim değil. Tel örgünün içi Rus Toprakları. Devletin hiçbir yetkilisi oraya giremiyor…

25 bin kişi çalışacak. Hepsi Rus. Yani İstihdam da yaratmıyor… Tüm bunlara rağmen bize, en yüksek fiyatla elektrik satacak… Yani, mal bizim ama Haraç vereceğiz…

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Üstelik büyük tehlikelerle karşı karşıyayız… Yalnızca olası nükleer kaza nedeniyle değil, yapılan anlaşmayla da Akdeniz’de ülkemize BEKA sorunu yaratacak bir konuma düşüyoruz… Doğrudan Cengiz İnşaata verilen ihaleyle yapılan Limandan, Rus Donanması ve askeri personeli lojistik ikmal yapmak üzere yararlanabilecek!

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Daha vahimi; Cüneyt Zapsu’nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesiyle “Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatında bir radar merkezi kurulduğunu” öğrendik… Gerekçesi nedir? İzin alındı mı? İktidar bu izni vermişse ve de radar kurulmasını engellememişse ülkenin geleceğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle yargılanmalıdır! Çünkü bu hamleye karşı ABD, Güney Kıbrıs’a Koyduğu silah ambargosunu kaldırmıştır… Yani, ülke güvenliği adına yakın bir tehlike üzerimize doğru geliyor…

Bu nasıl siyasettir! Rus’lara Enerji üretecek bir alan veriyoruz! Yanına, deniz üssünü de koyuyoruz! Yetmedi, Akdeniz’i kontrol edebilecek radar istasyonuda yaptırıyoruz! Üstelik, en pahalı elektriği alarak üstüne para veriyoruz! Yani, en hızlı komünist bile Erdoğan kadar Ruslara böyle kıyak yapmazdı!

AKP, ülkemize de Mersin’e çok büyük kötülük yapıyor…

Muhalefet farkında mı?