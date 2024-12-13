Mersinaki Koyu için mücadele başladı: Koy halkındır, asla satılamaz

İlayda SORKU

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Mersinaki Koyu’ndaki 17 dönümlük alanın satışına ilişkin yurttaşlar mücadele başlattı. Bölge halkı, belediye meclisinde CHP ve AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla alınan satış kararına itiraz dilekçelerini verdi ve karardan dönülmesi için imza kampanyası başlattı.

Belediyenin 5 Kasım 2024 tarihli meclis toplantısında gündeme gelen satış kararının iptalini talep eden yurttaşlar, alandaki kıyı kenar çizgisinin mutlaka halkın lehine kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Başlatılan kampanya ile 10 binden fazla imza toplandığını aktaran Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, “Kampanyanın böylesine destek görmesinin en önemli sebebi arazinin kıyı kenar çizgisine sıfır noktada yer alması. Bizim telaşımız ve tedirginliğimiz o bölgede yıllar önce yapılmış bir otel var. Satış gerçekleşince oraya da otel yapılmasından kaynaklı çok kaygılıyız. Foça Belediyesi satışı henüz resmileştiremedi, satış ilanını vermelerini beklemeden mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

Alanın yazın işgaliye ödeyen ‘beach’ler (kumsal, plaj) tarafından kullanıldığını aktaran Sağlam, “'Beach’lerin kullanımı vatandaşların kullanımına engel değil. İnsanlar isterse gidip oradan şezlonguyla şezlong kiralayabiliyorlar ama fahiş fiyatlara. Biz onların da oradan kaldırılmasını istiyoruz. O işgalciler de oradan çıkarılsın ve Foça Belediyesi alanda, kamuya açık, sosyal ve halkçı belediyeciliğe uygun bir işletme yapsın. Hem halk kazansın hem de belediye kazansın” ifadelerini kullandı.

Merkezi hükümetin sıkıştırma politikası olan belediyelerin SGK borçlarının bir an önce tahsilinin satışın asıl nedeni olduğunu dile getiren Sağlam, “Belediyenin burada eli kolu bağlanmaya çalışılıyor. Biz de diyoruz ki, halkın malı olan koyu satmak sizi bu borçtan kurtarmayacak. Gelin, halkla birlikte ortak çözümler üretelim. Biz kıyı kenar çizgisinin mutlaka ve mutlaka halkın lehine kullanılmasını talep etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.