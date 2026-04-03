Meryem Ana Evi Direnişi belgeseli

BirGün Gazetesi’nin hazırladığı ve ilk gösterimi İzmir’de yapılan Meryem Ana Evi Direnişi belgeseli, ikinci gösterimini İstanbul’da gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu’nda düzenlenen gösterim sonrasında “Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler” başlıklı bir söyleşi yapıldı.

Belgeselin yönetmenliğini BirGün Gazetesi muhabiri Aycan Karadağ üstlendi. Gösterime ve ardından gerçekleşen söyleşiye İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Serhan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Oğuzhan Cenan, SOL Parti MYK Üyesi gazeteci Alper Taş, Maltepe Belediye Meclis üyeleri, Maltepe CHP İlçe örgütü ve vatandaşlar katıldı.

BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve gazeteci yazar Timur Soykan konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, belediyelere uygulanan baskılarla halkın yönetime katılma hakkının engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Başkan Köymen, “Ekonomik kayyuma direnenler, yerel yönetimlerin nasıl baskı altına alınmak istendiğini, kamusal kaynakların merkeziyetçi anlayışlarla nasıl denetim altına sokulmaya çalışıldığını ve buna karşın halkın nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Efes Selçuk’taki mücadele kıymetli çünkü burada savunulan sadece belediye geliri değil, halkın olanın halkta kalması mücadelesi” dedi.

POLİTİK MÜCADELE ŞART

Söyleşinin moderatörü Yaşar Aydın, Meryem Ana Evi Direnişi belgeselinin Efes Selçuk’tan başlayan ancak Türkiye'nin dört bir yanında görülen bir hikâyeyi anlattığını belirterek, “Tüm direnişleri bir araya getirmemiz ve buradan politik bir mücadele ortaya çıkarmamız gerekiyor. Selçuk’taki meselenin sadece Selçuk olmadığını, gazetecilerin meselesinin sadece gazeteciler olmadığını, belediye meselesinin sadece belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını anlamak ve anlatmak zorundayız” diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi Direnişi ile vazgeçmeyi öğrenerek kazandıklarını ifade etti.

Başkan Sengel, “İlla sonunda bir şey elde edemeyebilirsiniz ama direnmenin ne demek olduğunu ilkokula giden çocuğa anlattıysanız, halayınızda her partiden emekçi yer aldıysa siz kazandınız demektir. Biz, Efes Selçuk’a Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınmasının hem belediyenin hem de kentin geleceğinin elinden alınması demek olduğunu söyledik. Ya elimizden alınanlara sesimizi çıkarmayacaktık ya da direnecektik. Biz hep beraber direndik ve kazandık. Bundan sonraki süreçte vazgeçmemeyi öğrendik, bir arada durmayı öğrendik” dedi.

Başkan Sengel, Meryem Ana Evi gelirlerinin Efes Selçuk’tan alınması direnişinin yalnızca Efes Selçuk’a dair bir sorun olmadığının altını çizerek, şunları belirtti: “Bir yerde birisinin canı yanıyorsa, ‘tek başına kurtuluş yok’ diyorsanız, siz de gidip canı yanana sahip çıkmalısınız. Biz Efes Selçuk’ta direnmeye devam ediyoruz. Birimizin ayağına bir taş değiyorsa, bilin ki eninde sonunda hepimize değecek.”

ADALETE SIĞMAZ

Gazeteci yazar Timur Soykan, Meryem Ana Evi Direnişi belgeselinin bir ilçenin geçmişine ve geleceğine sahip çıkmasının hikâyesi olduğunu belirterek, “Efes Selçuk’ta doğan, yaşayan vatandaşların o kentin nimetlerinden yararlanması doğal değil mi? Bir ilçenin halkını cezalandırmak için belediyenin kaynaklarının yüzde 60’ını gasp etmek ne demokrasiye ne adalete sığar. Yıllardır her şeyi yapıyorlar ama insanlar vazgeçmiyor, direnmeye devam ediyor. Efes Selçuk’ta direnen bir yerel yönetim deneyi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise kayyum uygulamasının iktidar tarafından kullanıldığını belirterek, “Asıl sorun, iktidarın kaybettiğini görmesi ve iktidarda kalabilmesinin yolunu arayışından kaynaklanıyor. Bu arayışta ilk hedef belediyeler oldu. Belediyeler, bu kadar çok müdahaleye ve kesintiye rağmen hizmetlerini sürdürdü. Pandemide ve depremde CHP’li belediyeler her zaman halka daha yakındı” dedi.

Bulut, mücadele bütünlüğünün önemli olduğunu ve sadece gazetecilerin ya da belediye başkanlarının değil, tüm kesimlerin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.