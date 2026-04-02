Mesajlarda mafyaya kredi skandalı

Ayhan Bora Kaplan’a operasyon yapan polis müdürlerine kurulan kumpas ile ilgili iddianamenin ek klasörlerinde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve akrabası Bilal Arslan hakkında önemli iddialar var. Ek klasörlerdeki bilirkişi raporunu, çetenin Whatsapp yazışmalarını incelerken Halkbank’ın ABK suç örgütü ile bağlantılı şirketlere 550 milyon TL kredi verdiğine dair haberim nedeniyle hakkımda bir dava daha açtığını öğrendim. Haberimin tamamen belgeli olmasına karşın ‘bankanın itibarını zedelemek’ suçlaması yöneltilmişti. Önümdeki belgeler ise geçmişte kaleme aldığımız haberdeki bilgilerle örtüşüyordu.

Baştan anlatalım. Ankara’da yeraltı dünyasının en önemli isimlerinden Ayhan Bora Kaplan (ABK) ve çetesine 7 Eylül 2023’te operasyon yapıldı. ABK hakkında hazırlanan iddianameye ve MASAK raporuna çok önemli belgeler girdi. Savcılık ve MASAK, ABK ile bağlantılı şirketlere kredi verilip verilmediğini sormuştu. Halkbank’tan gelen yanıtta; ABK’nin kara para akladığı öne sürülen şirketlere 550 milyon 515 bin TL kredi verildiği belirtildi. Üstelik banka değerleme raporu olmayan şirketlerin hisselerini teminat olarak kabul edilmişti. ABK iddianamesinde kredilerin usulsüz olduğu anlatıldı, “Şirketlerin sahipleri kredi dolandırıcılığından soruşturulsun” denildi.

Ancak tümü belgeli olmasına karşın haberimiz erişime engellendi. Bu konudaki tüm haber ve Twitter paylaşımlarımız silindi, haber yok edildi.

Bu süreçte ABK’ye operasyon yapan polis müdürleri, kumpasla suçlandı, tutuklandılar. Polis müdürleri hakkında hazırlanan iddianamede, ABK suç örgütünün iki numaralı ismi ve soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in Ankara KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile görüşme kayıtları yer aldı. İsmail Saymaz bu davanın iddianamesinde Serdar Sertçelik’in şu ifadesinin yer aldığını ortaya çıkardı:

“Parayı Bilal Aslan’a verdim kredi olayında. Direk Osman Arslan’a verdi.”

Sertçelik, Turgut Çalıkıran adlı kişiye kredi çıkarttığını ileri sürerek, şöyle devam ediyor:

“Ona kredi çıkarttırdım, 20 milyon. Bilal Aslan çıkarttırdı. Yanımda defalarca konuştu Osman Arslan’la. Parayı da direkt şeye verdim. Osman Arslan’ın talimatıyla bölge müdürüne… Osman Arslan talimat verdi, bölge müdürüyle görüştüm.”

Sertçelik, ABK soruşturması kapsamında TMSF tarafından el konulan Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye de kredi çıkarttırdığını iddia etti. Şirketin sahibi olarak görünen, Ayhan Bora Kaplan’ın adamlarından Ozan Can Yıldız’ ı kastederek, “Ozan, 500 bin dolar para verdi diye biliyorum Bilal’e” diyor.

Halk Bankası, aynı gün yazılı açıklama yağarak, tüm iddiaları reddetti. Ancak iddianame iade edildi ve Osman Arslan, Bilal Arslan hakkındaki iddialar iddianameden çıkartıldı. Yani iddianame sansürlendi. Bu da yetmedi, İsmail Saymaz’ın bu konudaki haberleri de erişime engellendi, internetten silindi.

ABK iddianamesi ve MASAK raporuna karşın Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Bilal Arslan hakkında halen dava açılmadı.

ABK çetesinin polis müdürlerine kumpas kurduğu iddiasıyla hazırlanan ve 13 Mart 2026’da kabul edilen iddianamede de Osman Arslan ve Bilal Arslan hakkındaki iddialar gizlendi. Ancak dosyanın bilirkişi raporunda Serdar Sertçelik ile ABK’nin avukatı Cengiz Haliç’in Whatsapp yazışmalarında yine Osman Arslan ve Bilal Arslan’ın adı geçiyor. Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Bekir Bozdağ, Hasan Doğan, Mücahit Aslan gibi isimleri polis itiraflarında bilerek geçirdiklerini ve kumpas amaçladıklarını açık bir şekilde yazıyor. Ancak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında 14 Nisan 2024 tarihinde şu yazışmalar yer alıyor:

Cengiz Haliç: O salağa (Polis Müdürü Şevket Demircan’ı kastederek) ayrıca Osman Arslan kredi olayı Bilal’e verdim parayı filan de. Abi (Ayhan Bora Kaplan) öyle demiş Bilal yedi yarısını. Bu isimleri mutlaka geçirsin kayıtlarda. Hepsi ayağa kalkar. Mecbur yediler paraları şimdi de yardım edecek i..neler…

Serdar Sertçelik: Anladım abi.

26 Nisan 2024 tarihinde Cengiz Haliç, yurt dışındayken polis müdürleri ile konuşan ve kumpas için seslerini kaydeden Serdar Sertçelik’e talimatlar veriyordu.

Cengiz Haliç: Şu işi halledelim Ankara’da kral olacaksın sen. Sen Mücahit Arslan’ı söyle. Halkbank Osman Arslan, Bilal Arslan bunları özellikle diyor Fatih (Melih Gökçek’in avukatı Fatih Atalay’ı kastediyor). ‘Ama bu isimleri söylersem benim durumum ne olur? Bunlar güçlü vs vs’ diye cümleler kur.

Artık ABK ile ilgili dosyalara bu yazışmalarda girdi.

Önümüzdeki günlerde Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı şirketlere 550 milyon TL kredi verdiğine dair haberlerimiz nedeniyle hakim karşısına çıkacağız. Haberlerimiz halen erişime engelli, muhtemelen bu haberde erişime engellenecek. ‘Halkbank Genel Müdürü ve akrabası, krediler için rüşvet aldı mı?’ sorusunun yanıtını ise yargı süreci ilerlemediği için öğrenemeyeceğiz.

Yarın: Kumpasın anatomisi