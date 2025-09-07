MESEM’li bir lise öğrencisi ile söyleşi: Sanayi tezgahlarında çürüyoruz

Etki Can Bolatcan

MESEM’li öğrenciler, “eğitim” adı altında sanayi tezgâhlarında ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor. Lise öğrencisi Alperen K., hem düşük ücretle hem de ağır koşullarda çalıştıklarını, eğitim haklarının ellerinden alındığını söylüyor: “Biz okul bahçesinde eğlenmek yerine sanayi tezgâhlarının üzerinde çürüyoruz.”

MESEM'li öğrenciler hangi koşullarda çalışıyor, çalışırken ne gibi sorunlar yaşıyorsun?

Alperen K.: MESEM aslında başlı başına bir sorun fakat ben burada olan temel sorunlardan bahsetmek istiyorum. İlk sorunlarımızdan biri iş güvenliği. Çalıştığımız firmalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği diye bir şey yok. Kurumsal yerlerde dahi denetleme yapılmıyor. Bu nedenle kaç kere ölümden döndüğümü sayamam muhtemelen. İş yerlerinde kendi alanlarımızın dışında çalıştırılıyoruz. Şu an kendi alanımda çalışıyor olsam da eskiden çalıştığım bölümler her ay değişkenlik gösteriyordu.

Ayriyeten aldığımız ücretlerin olması gerekenin altında olması bizim için çözülemeyen bir sorun. Normal bir işçiyle aynı çalışma saatlerinde, aynı iş yüküyle, aynı beklentiyle çalıştırılıp öğrenci olduğumuz gerekçesiyle asgari ücretin üçte biri kadar maaş alıyoruz. Hem eğitim hakkımız elimizden alınıyor hem de üç kuruşa çalıştırılıyoruz.

MESEM'de çalışmanın eğitim hayatını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musun, okul saatlerinde çalışmak eğitimini ne ölçüde etkiliyor?

MESEM'de çalışmanın tabii ki eğitim hayatımı kötü etkilediğini düşünüyorum. Çünkü haftanın bir günü okula gittiğimizde de derslerin çoğu boş geçiyor. Doğru düzgün eğitim göremiyoruz. Arada sırada işlediğimiz dersler de yalnızca matematik, edebiyat ve tarih. Teorik hiçbir ders verilmiyor, yalnızca ezber bilgiler öğretiliyor. Tüm bunlar üniversite hayallerimizin suya düşmesine ve eğitime dair bütün motivasyonumuzun kaybolmasına yol açıyor. Biz okul sıralarında kitap okumak, ders görmek, tartışmak, okul bahçesinde eğlenmek varken sanayi tezgahlarının üzerinde çürüyoruz.



Sence mesleki eğitim nasıl olmalı, nasıl bir mesleki eğitim görmek istersin?

Şakalı bir dille anlatacağım ama mesleki eğitim, MESEM’e girerken bize verdikleri formlarda imzaladığımız maddelerdeki gibi olmalı. Formlarda teorik eğitim yanı sıra bazen de pratik eğitim verilmesi gerektiği yazıyor. Aynı o şekilde, pratik eğitim veren ustalar anlatırken elimizde kâğıt kalemle dediklerini not tutacağımız, çocuk işçi sömürüsü olmayan, her geçen gün başka bir sıra arkadaşımızı kaybetmediğimiz bir eğitim görmek isterim.



Gelecekte ne olmayı düşünüyorsun? MESEM'de çalışırken hayalindeki mesleğe yönelik eğitimler görüyor musun?

Hayır. Tabi ki geleceğe yönelik bir eğitim göremiyoruz. Ben eskiden yazar ya da veteriner olmak istiyordum. Fakat dediğim gibi edebiyat, matematik ve tarih dışında hiçbir ders görmüyor olmamız ve üniversite sınavına hazırlanabileceğimiz dersleri iş yerlerinde geçirmemiz üniversite hayallerimizi suya düşürüyor.