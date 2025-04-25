Mesir Festivali’nde dolu dolu coşku

BirGün EGE

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla düzenlenen 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı. Festivalin ilk akşamında “Hoş Geldin Mesir” korteji ve Sıla konseri ile on binlerce Manisalı sokaklara döküldü, Cumhuriyet Meydanı’nda Festival’i kutladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Tam 13 ay önceydi 507 bin 563 bana inanan, bana güvenen vatandaşımın güvenoyuyla bu koltuğa oturdum. İlk gün kollarımızı sıvadık, size dedim ki bizim bir hayalimiz var, bizim hayalimiz de Manisa artık hak ettiği yerde olacak. Manisa artık sanatıyla kültürüyle sporla konuşulan bir kent olacak. Bana inanan, güvenen, o koltuğa oturtan kişilere mahcup olmadığım için onun gururu, onun mutluluğuyla şimdi karşınızdayım. 13 ayda kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz demeden çalışarak sözlerimizi yerine getirdik. Bugün 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum; artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa’da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı” dedi.

MESİR TİYATRO FESTİVALİ DE GERÇEKLEŞİYOR

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, “Dolu Dolu Festival” sloganıyla düzenlenen etkinlikleriyle kültür ve sanatı Manisa’ya taşıyor. İspanyol yazar Alejandro Casona'nın kaleme aldığı, Nevra Serezli ve Aziz Sarvan'ın başrolünde olduğu “Ağaçlar Ayakta Ölür” aile bağları, umut ve fedakârlık temalarıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyun sonunda usta oyunculara teşekkür edip Festival’e dair bilgi vererek, ilk kez düzenlenen Tiyatro Festivali’ni devamlı hale getirmek istediklerini dile getirdi.

1. Manisa Mesir Tiyatro Festivali, 27 Nisan'a kadar sürecek ve farklı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlayacak. Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar arasında “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü”, “Tatlı Kaçık”, “Sığınamayanlar”, “39,5 Basamak” ve “Ceko ile Pepo” gibi eserler bulunuyor.

Festivalde dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı özel sergisi de Fatih Sergi Salonu’nda açıldı. Sanatseverleri benzersiz bir yolculuğa çıkaran sergide, rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Erbil adına konuşma yapan Mahmut Nuvit Doksatlı, “Güzide Manisa halkının gösterdiği teveccühe çok teşekkür ediyorum. Devrim Bey’in en büyük arzusu sanatını halkla paylaşmak. Halen de bunu paylaşma sevincini yaşıyor. Yurt içinde yaptığımız 6 sergiden biri. Müze koleksiyonu. İnşallah arzuları gerçekleşir ve bir müzeye kavuşur” ifadelerini kullandı. 9 Mayıs tarihine kadar açık kalacak ressam Devrim Erbil’in “Bir Müzeye Doğru” başlıklı resim sergisi kurdele kesimiyle açıldı.