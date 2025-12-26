Mesleki deformasyon ve siyasetin işlevsel körlüğü

Doç. Dr. Tamer YAZAR

“Asgari ücret artışını belirlerken enflasyonla mücadele hedeflerimizi, istihdamı koruma sorumluluğumuzu ve bütçe dengelerini birlikte gözetmek zorundayız.”

Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

“Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bunun maliyeti yaklaşık 1,1 trilyon liradır.”

Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanı

Ekonomik gerçekliğin toplumsal karşılığından çok, maliyet hesabı üzerinden okunması. Aynı rakamlar, mutfakta, pazarda, kira ödemelerinde, eğitimde ve sağlıkta bambaşka bir deneyime karşılık geliyor. Siyasal dil, bu farkı kapatmak yerine görünmez kılmakla meşgul.

Mesleki roller bireyin gerçekliği algılama biçimini yeniden şekillendirir ve zamanla bu roller “kişinin dünyaya baktığı tek pencere haline gelir”.

Psikoloji literatüründe mesleki deformasyon, çoğu zaman “işlevsel körlük” kavramıyla birlikte ele alınır. Uzmanlaşma arttıkça, bireyin yalnızca kendi alanına özgü çözümleri görmeye eğilimli hale geldiği; alternatif bakış açılarını ise giderek dışladığı görülür. Cerrahta yalnızca cerrahi çözümü, hukukçuda yalnızca hukuki yorumu öne çıkaran bu daralma, belirli sınırlar içinde tolere edilebilir.

YAPISAL BİR SORUN

Ancak siyaset söz konusu olduğunda mesleki deformasyon, toplumsal sonuçlar üreten yapısal bir soruna dönüşür. Çünkü siyaset, kamusal karar alma süreçlerini yönlendiren ve toplumun tamamını etkileyen bir güç alanıdır. Bu alanda ortaya çıkan her algısal daralma, yalnızca karar vereni değil, kararların sonuçlarına maruz kalan geniş kitleleri de doğrudan etkiler.

Uzun süre siyaset yapanlarda gözlenen en belirgin değişim, sorun çözme becerisinin giderek zayıflaması ve bunun yerini pozisyon koruma refleksinin almasıdır. Başlangıçta toplumsal taleplere yanıt verme iddiasıyla girilen siyaset, zamanla iktidarın sürdürülmesi ve siyasal konumun tahkim edilmesi ekseninde şekillenmeye başlar.

Bu dönüşümle birlikte gerçeklik algısı da değişir. Gerçek, nesnel ve dışsal bir veri olmaktan çıkar; siyasal ihtiyaca göre seçilen, vurgulanan ya da görmezden gelinen bir anlatı malzemesine dönüşür. İstatistikler açıklamak için değil, ikna etmek için kullanılır. Rakamlar, toplumsal hayatın aynası olmaktan çok, siyasal söylemin destekleyici unsurları haline gelir. Aynı veri seti, farklı bağlamlarda bambaşka anlamlar üretebilir.

Mesleki deformasyonun en görünür sonuçlarından biri siyasal dildir. Bulanık söylemlerle sorunlar açık biçimde tarif edilmez, yumuşatılır ya da ertelenir. “Geçici zorluklar”, “küresel etkiler”, “olağan koşullar”, ‘’dış güçler’’ gibi ifadeler, somut hayat deneyimlerinin yerini alır.

“Enflasyonu düşürmek temel önceliğimizdir, dezenflasyon süreci devam edecektir.”

Mehmet Şimşek – Hazine ve Maliye Bakanı

Geleceğe dönük iyimserlik, bugünün yükünü taşımak zorunda kalan kesimlerin yaşadığı somut sıkışmayı arka plana iter. Zamanla siyasal söylem ile toplumsal deneyim arasındaki mesafe açılır.

Bu zihinsel daralma, siyasetçinin toplumla kurduğu ilişkiyi de dönüştürür. Yurttaş, hak ve talepleri olan bir özne olmaktan çıkar; ölçülen, sınıflandırılan ve yönlendirilmesi gereken bir kitleye indirgenir. İnsan hikayeleri yerini yüzdelere, grafiklere ve ortalamalara bırakır. Toplumsal gerçeklik, yaşayan insanların değil, sunulan tabloların diliyle konuşur.

“Ücretler ve aylıklar enflasyonun üzerinde artmıştır, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.”

Mehmet Şimşek – Hazine ve Maliye Bakanı

Bu cümle makro düzeyde tutarlı görünebilir; ancak mikro düzeyde herkesin yaşadığı deneyimi karşılamaz. Ortalama, gerçeğin tamamı değildir; çoğu zaman onun üzerini örten bir perde işlevi görür.

Mesleki deformasyon derinleştikçe eleştiriye tahammül azalır. Eleştiri, siyasal sistemin doğal ve gerekli bir parçası olmaktan çıkar; tehdit olarak algılanmaya başlar. Bilgi, doğruluğuna göre değil, siyasal pozisyona sağladığı uyuma göre değer kazanır.

“Cumhur İttifakı ortak hedeflere kilitlenmiştir.”

Devlet Bahçeli – MHP Genel Başkanı

Bu tür ifadeler, siyasal alanın giderek kapalı bir yapıya dönüştüğünün de işaretidir. Farklı bakış açıları, çoğul çözüm arayışları ve eleştirel sesler bu yapının dışında kalır.

Bu aşamada siyaset, kendi kendini yeniden üreten bir profesyoneller alanına dönüşür. Yapının içinde kalmak isteyen aktörler, bu dili ve bu işlevsel körlüğü yeniden üretmek zorunda hisseder. Böylece siyaset, toplumdan giderek kopan bir yönetsel mekanizma haline gelir.

Oysa siyaset geçici bir görevdir. Bu gerçeğin unutulması, mesleki deformasyonun en ileri aşamasına işaret eder. Gücü kalıcı varsayan bir siyasal pratik, toplumsal sorunları çözmek yerine onları yönetilebilir kılarak erteler. Bu durum kamusal güvenin aşınmasına ve siyasal katılımın anlam kaybına yol açar.

Mesleki deformasyon kaçınılmaz değildir. Siyasetin yeniden toplumla sağlıklı bir ilişki kurabilmesi, kamusal etik, eleştirel akıl ve toplumsal yararın yol gösterici olması ile sağlanabilir. Aksi halde siyasal alan, temsil işlevini yitirerek toplumsal ihtiyaçlara yanıt üretemeyen, yöneten ama duymayan bir yapıya indirgenir.