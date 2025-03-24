Meşruiyetin çöküşü, hakikatin direnişi

Dr. Derya UZUNKALA - Paris 8 Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Meşruiyetin kaynağı ne hukuk ne tarihtir; halkın hissettiği hakikattir.”

Simone Weil

Simone Weil’in bu cümlesi, yalnızca 1943 Vichy Fransası’nın yasallık zırhına bürünmüş otoriter rejimine değil; iktidarın adaletsizliği hukuk aracılığıyla meşrulaştırdığı tüm tarihsel bağlamlara yöneltilmiş bir itirazdır. Weil’e göre meşruiyet, yasaların biçimsel geçerliliğinden ya da kurumların tarihsel sürekliliğinden değil; halkın adalet duygusunda yankı bulan sezgisel bir hakikat deneyiminden ortaya çıkmalıdır. Bu hakikat, bireysel vicdandan çok, bastırılmış tarihsel bellekte biriken kolektif sezgiye dayanır.

Meşru olan, her zaman yasal olan değildir. Weil’e göre bir hukuk normu, eğer toplumun adalet hissine temas etmiyorsa, yalnızca bir yönetim aracına dönüşür — ama artık bir hakikat üretmez. Çünkü hakikat burada sadece epistemolojik bir mesele değil; aynı zamanda ahlaki ve siyasal bir zeminde kurulur.

Tam da bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yargı süreci — görünüşte hukuka uygun gibi görünse de — Türkiye’de milyonlarca insan tarafından bir adalet meselesinden çok, siyasi bir müdahale olarak algılanmaktadır. Yüzbinlerce yurttaşın sokağa çıkması, yalnızca bir siyasi figüre destek değil; halkın seçme-seçilme hakkına, siyasal katılımına ve kendi iradesine sahip çıkma isteğinin göstergesidir. Bugün Türkiye’de meşruiyet, mahkeme kararlarında değil; meydanlardaki direniste ve toplumsal adalet talebinde yeniden inşa edilmektedir.

KAMUSAL HAKİKAT

Hannah Arendt’in “kamusal alan” kavramı, siyasal hakikatin yalnızca bireysel düşüncelerle değil; birlikte konuşma, eyleme geçme ve görünür olma yoluyla kurulduğunu gösterir. İnsan, ancak başkalarıyla ilişki içinde siyasal bir varlık haline gelir; kamusal alan ise bu ortak varoluşun ve özgürlüğün somutlaştığı siyasal zemindir.

Bu bağlamda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma girişimine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde günlerce süren yurttaş buluşmaları, yalnızca bir protesto değil; Arendt’in anlamıyla yeni bir kamusal alan kurma edimidir. Öğrenciler, gençler, emekliler, kadınlar ve kentli orta sınıflar bu buluşmalarda yalnızca hukuki bir sürece değil; seçme-seçilme haklarının gaspına ve siyasal iradelerinin yok sayılmasına karşı da ses yükseltmektedir. Böylece bireysel öfke, kolektif eylemliliğe dönüşerek siyasal bir hakikat üretmektedir.

Bu noktada Simone Weil’in sezgisel hakikat anlayışı, Arendt’in kamusal siyaset kuramıyla birleşir. Weil’e göre hakikat, yalnızca yasalardan değil; bastırılmış toplumsal hafızadan ve ortak adalet duygusundan doğar. Bu duygunun meydanlarda ete kemiğe bürünmesi, siyasal özneleşmenin ve meşruiyetin yeniden tanımlanması anlamına gelir. Muhalefete dayatılan “makbul” sınırların ötesinde, siyaset artık sosyal medyanın tepkiselliğini aşarak eylemsel birliktelik içinde kamusal bir hakikat olarak yeniden kurulmaktadır. Arendt’in de vurguladığı gibi, kurumlar işlevini yitirdiğinde, hakikat yalnızca ortak görünürlük ve müşterek eylem aracılığıyla varlık kazanabilir.

HEGEMONİK ŞANTAJ

Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramı, iktidarın sadece zor yoluyla değil; toplumsal rıza üretimiyle ayakta kaldığını vurgular. Hegemonya, iktidarın kendi çıkarlarını evrensel çıkarlar gibi kabul ettirme sürecidir. Ancak bu rıza kırıldığında, iktidar artık yönetemez; yalnızca baskı uygular. Bugün Türkiye’de yaşanan siyasal kriz, bu hegemonik kopuşun açık bir göstergesidir. Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci ve buna eşlik eden toplumsal destek, yalnızca bir bireye değil; halkın siyasal temsil hakkına yönelmiş bir müdahaledir. Seçilmiş bir belediye başkanının kriminalize edilmesi, doğrudan halkın kolektif iradesine karşı bir tehdittir. Bu bağlamda, bazı iktidar yanlısı medya aktörlerinin sosyal medyada dillendirdiği “rejim değişti” söylemi, salt bir analiz değil; muhalefeti hizaya çekme çağrısı olarak okunmalidir. Bu hegemonik şantajda, iktidar halkın rızasını değil; muhalefetin uyumunu hedefler. Bu hegemonik yönelim, yalnızca söylem düzeyinde değil; siyasal araçlar üzerinden de yürütülmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan en temel stratejilerden biri kriminalizasyon politikalarıdır.

İDEOLOJİK MÜHENDİSLİK

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de derinleşen neoliberal dönüşüm, yalnızca ekonomik yapıları değil, siyasal alanın sınırlarını da yeniden şekillendirdi. Belediyeler, klasik anlamda hizmet sunan yerel idareler olmaktan çıkarak; kaynak dağıtımının, sosyal ilişkilerin yeniden örgütlendiği ve yerel rızanın üretildiği merkezi yapılara dönüştü. Bu bağlamda, 2019 yılında İstanbul’un muhalefet tarafından kazanılması, yalnızca bir seçim sonucu değil; rejim açısından ekonomik kontrolün ve ideolojik temsiliyetin kaybı anlamına geliyordu.

Ekrem İmamoğlu’nun yükselişi, bu neoliberal-otoriter yapıya yönelik bir kırılmayı temsil etti. Bu nedenle ona yöneltilen suçlamalar — suç örgütü kurmak, rüşvet, dolandırıcılık — biçimsel olarak hukuki görünse de, gerçekte siyasal ve ideolojik bir meşruiyet gaspının ürünüdür. Bu, neoliberal devletin tipik refleksidir: siyasal rekabeti tartışmak yerine, muhalefeti suçla eşitleyerek sistemin dışına itmek.

Benzer stratejileri daha önce gördük: öğrenci eylemleri, kadın hareketleri, sendikal faaliyetler çok kere kriminalize edildi. Şimdi bu strateji, İmamoğlu’nun şahsında —ve onun temsil ettiği siyasal çoğunlukta— yeniden uygulanıyor. Halkın geniş kesimlerinin desteğini almış bir figür, doğrudan siyasal özne olma hakkı üzerinden hedef alınıyor. Çünkü artık rejim açısından yalnızca seçim kazanmak yeterli değil; kazanılan her alan, onun sınırlarını zorlayan bir tehdit olarak görülerek cezalandırılıyor.

İmamoğlu hakkında verilen tutuklama istemi yalnızca bir kişiye değil; sokaklara çıkan binlerce yurttaşın siyasal iradesine karşı verilmiş bir karardır. Bu müdahale, yalnızca yargı yoluyla değil, aynı zamanda halkın siyasal varlığını potansiyel suç üreticisi olarak damgalayan ideolojik bir mühendisliğin parçasıdır.

DİRENİŞİN KOLEKTİFLEŞMESİ

Bu baskı ortamı, paradoksal biçimde yeni bir siyasal ortaklığın zeminini de beraberinde hazırlamaktadır. Otoriterleşen iktidar kendi rejim krizini yaratırken, farklı toplumsal kesimlerin Ekrem İmamoğlu etrafında somutlaşan demokrasi fikrinde buluşması bu krize verilen en güçlü yanıttır. Saraçhane’de ve İBB binası önünde toplanan binlerce yurttaş, bu kolektif siyasal varlığın göstergesidir.

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, tabandan gelen talepleri doğrudan dikkate alması, muhalefetin siyasal temsilini sadece kurumlar aracılığıyla değil; halkın içinde, kamusal alanda yeniden üretme çabasıdır. Bu, Arendt’in kavramsal dünyasında kamusal bir siyasal varlık üretme pratiğinin yeniden belirdiği bir andır.

MEŞRUİYETİN YENİ KAYNAĞI

Meşruiyet artık yalnızca yasaların biçimsel geçerliliğinden değil; halkın yönetime kendini ait hissettiği siyasal katılım deneyiminden doğuyor. Eğer yurttaşlar sadece oy kullanıp süreçten dışlanıyor; millet ise dini ya da etnik unsurlar ya da kutsallaştırılmış lider figürleriyle ilişkili olarak tanımlanıyorsa ve muhalefet bu çerçevede makbul olan ve olmayan seklinde kodlanıyorsa — o sistem demokratik değil, otoriterdir.

İmamoğlu’na yönelik yargı süreci de bu dönüşümün en görünür örneklerinden oldu. Yargı, giderek bağımsız denetim mekanizmasından ayrılırken, iktidarın sürekliliğini sağlayan ideolojik bir araca dönüşüyor. Bu nedenle yaşananlar yalnızca bireysel bir siyasi aktöre değil; halkın siyasal temsil hakkına yapılmış doğrudan bir müdahaledir.

Bu müdahaleye karşı yükselen tepki, siyasal partilerin ötesinde bir kolektif savunuyu beraberinde getiriyor. Genç üniversitelilerden, kadın örgütlerine, emek kesimlerinden sivil inisiyatiflere kadar geniş bir toplumsal yelpaze, bu adaletsizliğe karşı birlikte ses yükseltiyor. Ve tam da bu nedenle, hakikat bugün yasa kitaplarında değil; meydanlarda ve kolektif direnişte yeniden kuruluyor. Türkiye halkı, seçme-seçilme hakkını, siyasal temsilini ve yurttaşlık onurunu savunmak için artık sadece sabırla değil; mücadeleyle, cesaretle ve dayanışmayla bir araya geliyor.

“İktidar, her zaman insanları bir araya getirme yetisinden doğar. Her ne zaman insanlar bir araya gelip birlikte eylemde bulunurlarsa, orada iktidar vardır.”

— Hannah Arendt