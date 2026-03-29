Metin’den İsmail’e gazeteciliğin yüz metre koşucuları…

Fatih Polat

Bu yazı yazılırken, tutuklanmış son meslektaşımız olan BirGün Gazetesi Ankara Büro Muhabiri İsmail Arı’nın, gazeteciliğe yanında başladığı, mesleğimizin yüz akı isimlerinden BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, BirGün Tv’de Mehmet Emin Kurnaz’ın sunduğu Ankara Notları programında, sevgili İsmail için söze şöyle başlıyor:

“Yedi yıldır profesyonel olarak BirGün gazetesinde gazetecilik yapıyor. Ama İsmail’in BirGün ailesine katılımı o tarihte değil. Öğrenciliği sırasında da gazete dağıtırdı İsmail. Her zaman BirGün ailesinin içinde yer alır, elinden gelen katkıyı verir. Bizim hep çevre çeperimizde olmuş, genç, inançlı, devrimci bir çocuktu İsmail. Şimdi de hala daha 30’una bile varmamış, çok genç bir gazeteci.” Staj döneminde gelişimini izlemek için İsmail’e kamu ihalelerinin takibi görevini verdiğini anlatan Nurcan Bilge Gökdemir, şöyle devam ediyor: “Bir kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın nasıl yağmalandığını ortaya koyan haberler yaptı. Orada 630 milyon liralık bir yolsuzluğu belgeleyerek kamuoyuna duyurdu. İsmail hiç belgesiz çalışmadı. Şimdi yalan bilgiyi alenen yaymaktan yargılanıyor. Biz bunu gerçek bilgiyi alenen yaymaktan olarak kabul ediyoruz. Bence İsmail 30 yaşına gelmeden duayen gazeteci oldu.”

Nurcan, “Sanki gazeteci olmak için doğmuş gibiydi” diye tarif ettiği İsmail’in ısrarla takip ettiğini Kızılay haberlerinden bir kitap çıkardığını dile getirirken, başına bir iş gelmemesi için İsmail’in biraz dizginlemeye çalıştığını da aktarıyor. Ama ona rağmen İsmail’in, mesleğimizin temel ilkelerinden fikri takip ilkesine de bağlı kalarak kendi seçtiği hızda yola devam etmekte ısrar ettiğini ekliyor. Nurcan Bilge Gökdemir’in İsmail Arı’ya dair bu anlattıklarını dinlerken, çalışma arkadaşım Metin Göktepe’nin Evrensel’in istihbarat servisinden 8 Ocak 1996 günü sabahı, Ümraniye Cezaevi’nde katledilmiş olan tutukluların Alibeyköy’deki cenaze törenini izlemek için görevlendirilmiş olmamasına rağmen, “Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar” diyerek öne atılışını hatırlamadan edemedim.

YAZACAĞI HABERLERDEN KORKULDUĞU İÇİN TUTUKLANDI…

Yedi yıllık gazeteci İsmail Arı hakkında 33 soruşturma olduğunu yine Nurcan Bilge Gökdemir’in anlatımlarından öğreniyoruz. Şu vurgusu da ayrıca önemli: “Ben İsmail’in bundan sonra yazacağı haberleri duyulmak istenmediği için tutuklandığını düşünüyorum.”

Gözaltına alınmasının ardından, “Yunus Emre Vakfı soygunu ile ilgili devletin bana teşekkür madalyası takması gerekirken bu meselenin bir soruşturmaya daha konu edinmesi karşısında oldukça şaşkınım. Çünkü kamu vakfı statüsündeki Yunus Emre Vakfı’nın naylon faturalarla soyulduğunu Türkiye benim haberimden öğrendi” diyen İsmail Arı ise şöyle devam etti: “Haberimden çok kısa süre sonra bu konu ile ilgili vakıflar genel müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Hemen ardından bu olayla ilgili Ankara İl Emniyet müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Ve bu vakfın soyulması ile ilgili 2 ayrı iddianame düzenlenip dava açıldı. Yunus Emre Vakfı soygunu haberleri nedeniyle Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Avrupa birliği Araştırma gazetecilik ve Barış Selçuk gazetecilik ödülünü aldım. Kaldı ki Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un fotoğrafının yer almasından daha doğal bir şey yoktur. Çünkü bu vakıf kendisine bağlıdır.”

Bu topraklarda gazetecilere yönelen baskı halka/halklara yönelen baskının bir devamı olarak gerçekleşirken, bazı dönemlerde gazetecilerin seçilerek hedef alınmasına da tanıklık ettik. Bu ‘bazı’ dönemlerin, Türkiye’yi diğer pek çok ülkeden ayıracak kadar sıklık arz ettiğini, dahası Türkiye’ye dünyada kötü ün kazandıracak kadar kabarık bir sicile işaret ettiği belirtelim. Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, 1915’te İstanbul’dan alınıp götürülen ve ardından ölümleriyle tarihe kaydedilen Ermeni gazetecileri biliyoruz. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, İzzet Kezer, Namık Tarancı, Musa Anter, Metin Göktepe, Hrant Dink bizim kuşağın ölümlerine zamansal açıdan denk geldikleri gazetecilerden sadece bazıları.

SADECE BASKI YOK, DAYANIŞMA DA VAR!

Bir de hiç bitmeyen gözaltılar, tutuklamalar ve dava süreçleri var. O nedenle pek çok meslektaşla ve gazeteci örgütüyle gerçekleştirdiğimiz dayanışma eylemleri, kampanyaları var… Metin Göktepe’nin ardından örgütlenen ‘Gazeteciler Meclisi’ çalışması, Ahmet’in (Şık) arkadaşları, Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar, çizer, muhabir ve yöneticilerinin tutuklanıp yargılandığı dava ve etrafında örülen mesleki dayanışma kampanyası, Özgür Gündem ile dayanışmak için örgütlenen nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası, ülkenin batısındaki gazetecilerin yeni gazeteci cinayetlerine tanıklık edilmemesi için olağanüstü hal uygulaması ve sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli kentlerde görev yapan Kürt basın emekçileriyle dayanışmak amacıyla 2016 yılında gerçekleştirdikleri ‘Haber Nöbeti’ kampanyası… Ben Gazeteciyim kampanyası, Haberin Var Mı İnisiyatifi, Alican’ın Gazeteci Arkadaşları ve bunun gibi başka pek çok kampanya… Bazı dönemlerde Çağlayan’da bir duruşma salonunda kendisi yargılanan bir gazeteci, duruşmasından tutuklanmadan çıkmayı başarırsa, hemen ardından aynı koridordaki karşı salonda yargılanan bir meslektaşının duruşmasına koşardı. Merdan Yanardağ, Furkan Karabay, Alican Uludağ, Pınar Gayıp, Nedim Oruç, İsmail Arı… Mahkemedeki duruşmasında iddianamesini yırtan Furkan Karabay’ın ev hapsi yeni bitti, yukarıda saydığımız diğer meslektaşlarımız ise hala tutuklu…

Türkiye’nin son kırk yılında baskı uygulamalarıyla, onlara karşı irili ufaklı direnişler iç içe geçmiştir. Bu kuşağın içinden bir basın emekçisi olarak, dönemin iklimine, güç ilişkilerine ve özelliklerine göre, küçümsenemeyecek dayanışma örneklerinin gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Bu dayanışmalarda mesleğe yeni atılan genç gazetecilerle, uzun yıllarını mesleğe vermiş gazetecilerin yan yana durduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin efsane başkanlarından Nail Güreli’yi, gazeteci dayanışmaları içinde yılları geçmiş bir duayen isim olarak, yitirmiş olduğumuz bütün gazeteciler adına analım.

ONLARI DURDURAMAZSINIZ…

Basın ve gazeteciler üzerindeki baskılarla, ona karşı direniş ve dayanışmanın iç içe geçmesi, yakın tarihimizde ‘aktivizm mi, gazetecilik mi?’ sorusu etrafında kendisini ifade eden bir tartışmaya da zemin hazırlamıştır. Bu konuda gazeteci ve basın alanı akademisyenlerinin dahil olduğu verimli tartışmalar yapıldı. Kendini ‘muhalif gazeteci’, ‘muhalif basın’ diye adlandırmak hem sınırlayan hem de basın emekçilerini bölen yönüyle de başka birçok nedenle de sorunludur. Ancak, gazetecilerin basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı adına örgütlenerek mücadele etmesi sadece bir gönüllük hali değil, aynı zamanda bir ‘iş başa düştü’ durumudur. Çünkü maalesef Türkiye’de kalabalık kitleler ancak gazetecilerin katledildiği süreçlerin ardından sokaklara çıkabilmiştir. Hem mesleğini hem de halkın haber alma hakkını savunmak için dayanışmalar örgütlemek zorunda kalmış, yürüyüşler yapmış, bu nedenle de devletin baskısını görmüş gazeteciler, bunları aktivizm olsun diye yapmadılar. Bütün o dayanışma pratiklerinin özü biraz daha fazla nefes alabilmek içindi. Ama bunun dışında gazeteciliği bir dava adına eğip bükmek doğru olmadığı gibi bunu yapana da uzun vadede bir yarar sağlamamıştır.

Tüm bunlardan ‘aktivizmi’ hor görmek gibi bir sonuç da çıkarılmamalı. Marks’ın 11. Tezi’ne atıfla, eğer dünya tarihinde çok çeşitli alanlarda örgütlü aktivistlerin dönüştürücü eylemi olmasaydı gazeteciler de nefes alabilecek imkân bulamazlardı. Lafı biraz uzattık, artık başladığımız yere dönerek bağlamanın zamanıdır. Metin Göktepe, Beritan Canözer, Abdurrahman Gök, Furkan Karabay, Alican Uludağ ve İsmail Arı bu topraklarda gazeteciliğin yüz metre koşucularındandır… Onları durduramazsınız…