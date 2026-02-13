Meydan için mimari yarışma

BirGün/EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir kent merkezindeki Toplu Taşıma Merkezi alanını nitelikli kent meydanına dönüştürmek için yarışma düzenliyor. Balıkesir Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkezi Mimari Proje Yarışması’na başvurular https://basvur.balikesir.bel.tr/ yarisma adresinden gerçekleştirilecek. Dereceye giren projelere ise ödüller verilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Kent merkezi, tarihsel belleği ve kamusal yaşamıyla kentin ortak hafızasını taşıyan en önemli alanlardan. Hedefimiz; yayaya öncelik veren, günlük yaşamı, kültürel etkinlikleri ve toplumsal buluşmaları aynı mekânda buluşturan, yaşayan ve sürdürülebilir bir kent meydanı anlayışını ortaya koymak. Amacımız, uzun vadede kente değer katacak, nitelikli ve kalıcı kamusal merkez kazandırmak. Yarışmanın ortak aklın ürettiği, şeffaf ve katılımcı bir yöntem olarak görüyor; ortaya çıkacak yaratıcı, çağdaş ve uygulanabilir önerilerin Balıkesir’in kamusal yaşamına güçlü katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.