Meydanlar halka açıldı

Bayramyeri Meydanı’nda yurttaşların geçişini engelleyen çok sayıda yapı kaldırıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin meydanlarının, Denizli halkına ait olduğunu vurguladı.

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir hayatının yoğun olduğu cadde, bulvar ve meydanları yeniden düzenleyerek sadece vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalara başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk olarak Bayramyeri Meydanı’nda halkın rahatça gezip hareket etmesini engelleyen stant, araç parkları ve diğer yapıları kaldırmaya başladı.

Çalışmayla Bayramyeri Meydanı nefes alırken, yurttaşlar Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konser sürpriziyle karşılaştı.

Birbirinden güzel ve hareketli marş ve şarkılarla Bayramyeri Meydanı’na renk getiren Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu yurttaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, artık Denizli'yi cadde, bulvar ve meydanlarıyla bir sanat şehri haline getireceklerini söyledi.

Halkın meydanlara çıktığında yaşayan bir şehir görmesini istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Sergilerimiz, konserlerimiz sadece 4 duvar arasında olmasın. Denizli'nin sokaklarını, caddelerini ve meydanlarını artık bir sanat şehri haline getirelim istiyoruz. Denizli’de bununla ilgili çalışmalara başladık. İlk olarak Bayramyeri Meydanı’nı vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği bir alan haline getirdik. Biz şehrimizin meydanlarını yaşanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Denizli’nin meydanları, Denizli halkına aittir” diye konuştu.

MEYDANLAR HALKIN

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık Bayramyeri Meydanı’na gittiğinizde sanat icra eden, müzik yapan arkadaşlar görebilirsiniz. Öyle bir gün gelecek ki halkımız Bayramyeri Meydanı’nda zeybek oynayan insanlar görecek. Bunun aynısını Çınar için, Çamlık için ve diğer yoğun olan meydanlarımız için de yapacağız. Denizli’nin meydanlarını kültür ve sanatla buluşan bir hale getireceğiz. Cadde, meydan ve bulvarlarda sokak sanatçılarının sanatını sergileyebileceği, insanların güler yüzle müzik dinleyip sanatçıları izleyebileceği bir Denizli olmasını istiyoruz.” Çavuşoğlu, “Bu güzel kenti daha mutlu ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Sorunlara acil ve kalıcı çözümler üretmeye başladık. Ulaşımı hızlandıracak, sosyal refahı artıracak, turizm ve kırsal kalkınmayı destekleyecek, kültürel etkinlikleriyle adını duyuracak projelerimizle hep birlikte daha mutlu ve gülen yüzlerin olduğu bir Denizli inşa edeceğiz” dedi.