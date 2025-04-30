Meydanlarda sözü geçmeyen milyonların farkında mısınız?

Özgür Can Sunata Erdoğan - Gökyüzü Çocukları Derneği Başkanı

1 Mayıs, emeği ile var olan -ya da günümüzde var olmaya çalışan diyelim-, ezilen, yok sayılan emeği ve varlığı üstünden dünya malıyla ihya olanlara karşı işçi sınıfının direniş ve mücadele günüdür.

Bayram, eşit, adil ve özgür bir dünyada, üretenlerin yönettiği günler için sakladığım bir umut olsun.

Bu yazı, engelli ve engelli yakınlarının, 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü’nün neresinde durduğu ile ilgili olacak.

Bu yazı, “Ezber cümlelerle hazırlanan bildirilerde, açıklamalarda, meydanlarda sözü dahi geçmeyen milyonların farkında mısınız?” diye soracak size.

Sağlamcılık diye tabir edilen, ayrımcılık suçlarından birinden bahsedeceğim size. Her bakımdan "sağlam" olanı norm kabul ederek bu normun dışında kalanlara çeşitli biçimlerde ayrımcılık yapanlara sağlamcı deniyor. "Sağlamlar” iktidarda ve muhalefette, sağlamlar yönetim ve üretim süreçlerinde. Sağlamlar sokakta, okulda, yolda. Sağlamlar her yerde.

Oysa bu sağlam normunun dışında kalanların yani engelli ve engelli bakımı verenlerin yalnızlığı, görünmezliği, ötelenmesi hiçbir sendikanın, hiçbir siyasi partinin gündeminde dahi değil. Koskocaman bir hak mücadelesini görmemek buna dair en ufak bir söz dahi kurmamak bir engelli yakını olarak kabul edebileceğim bir durum değil. Bizi umursamayanı niye ciddiye alayım ki diyorum. Sonra lanet olsun içimdeki eşitlik ve özgürlük aşkına ki laf etmeden duramıyorum.

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Kurmayı umut ettiğimiz o başka dünyada biz neyiz? Neredeyiz? Yine evin içinde, yine kaygılı, yine görünmez, yine ayrımcılık ve şiddetin her türlüsüne maruz bırakılan, gelecekten kaygılı, geçim derdi ile boğuşan olacaksak, 1 Mayıs’ta engelli bireylerle ve engelli yakınlarıyla yan yana yürüyemeyeceksek sizi niye ciddiye alalım?

Sendikanızda, örgütünüzde, siyasi partinizde kaç engelli ya da engelli bakım vereni var. İhtiyaçları ve talepleri neler? Artırılması için gerekli fiziksel ve politik araçlar oluşturulmuş mu?

Ben söyleyeyim mi? HAYIR!

Eğer olsaydı metinlerin bir yerinde tek bir kelime görürdük. YOK!

Engellilerin hayata, istihdama katılımı, bağımsız bireyler olarak yaşayabilmeleri için ne büyük bir çaba ve emek var oysa. Ve ne yazık ki bireysel ya da küçük grupların çabaları ile mümkün olan büyük emekler. Bu emeği görmemek emek mücadelesine yakışır mı? Olursa büyük bir eksik olmaz mı?

Engelli bakımı verenlerin istihdam içindeki çifte zorluğu sendikaların asla görmediği-bilmediği bir konu. Bunları görmeden hak mücadelesi olur mu? Sendikaların 1 Mayıs için oluşturduğu gündemin içinde kamu çalışanı ve işçi sınıfı dışında “kamusal alana katmakla sorumlu olduğu engelli bireyler ve onlara bakım verenler” nerede duruyor, yoksa onlar da mı öteki?

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Engelliler hayatın, istihdamın içinde yer almalı. Hakları sonuna kadar desteklenmeli. Engelli ve bakımı verenlerin her türlü sosyal güvenceleri ve gelecek kaygıları için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmeli.

Fabrikada, okulda, sokakta her yerde fırsatlar yaratılmalı ve desteklenmeli. Çünkü ayrım gözetmeksizin tüm insanların eşit hakları var, bu haklar uygulanmalı.

Engelliler günü tek bir gün ya da hafta değil, 365 gün. Her kesimden insan farkındalığı olduğunu bir biçimde belli günlerde dile getiriyor. Fakat bunu duymanın ötesinde artık pratikte hayatın tam da içinde bunu görmeye ihtiyacımız var. Hepimizin hakları için birlikte mücadele etmemiz gerek. Çünkü bir kez daha anladık ki;

"Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."