MHP ne işe yarar?

Politika Servisi

Bugün Türkiye, son 60 yılda belki kaçıncı kez yeniden MHP içi skandallarla, siyaset-mafya ilişkisine dair yeni ifşaatları konuşuyor. Son olarak MHP Genel Başkanı D. Bahçeli’nin danışmanlığını yapan ve metinlerini kaleme alan İzzet Ulvi Yönter’in, Ayhan Bora Kaplan çetesiyle bağlantısının ortaya çıkması sebebiyle görevinden ayrılması ardından parti içerisinde yaşanan tasfiye ve gerilimler gündeme oturdu. MHP’nin suç dünyası ile organik bağları yeni değil, doğuşundan itibaren bizzat CIA tarafından kurgulanan parti, en başından bu yana devrimcileri ve halk kesimlerini hedef alan saldırıları organize edecek bir bir kontrgerilla aygıtının siyasi aktörü olarak şekillendirildi.

Bugün gelinen noktada operasyonların ilk gününden beri bizzat emniyet ve yargı tarafından ayan beyan ortaya dökülen Ayhan Bora Kaplan bağlantısı ise Susurluk benzeri bir skandaldan çok, devlet içerisindeki farklı aktörler ve ittifak ilişkileri arasındaki kırılmalara ve Türkiye’nin geleceğine dair farklı tasarruflara işaret ediyor. Bu sayımızda, MHP’nin kuruluşundan bu yana emperyalist merkez için oynadığı siyasi rolü yeniden hatırlatarak, bir gayri nizami harp aracından iktidarın küçük ortaklığına giden yolda MHP’nin güncel olarak neye yanıt verdiğini, bu şekilde rejimin iç ve dış dinamikleri açısından neye evrilmekte olduğunu ortaya koyacağız.

MHP’NİN DOĞUŞU

1959 yılında Türkiye ile ABD arasında imzalanan “Dolaylı Saldırı Anlaşması” gereğince Genelkurmaya bağlı Özel Harp Dairesi ve buna bağlı resmi sivil görevlilerden oluşan bir örgüt olarak Kontrgerilla oluşturuldu. Özal Harp Dairesi o dönem Amerikan Yardım Heyeti ile aynı binada çalışmaktaydı ve masraflarını da bizzat ABD karşılıyordu. MHP, ülkü ocakları ve komandolar devlet eliyle yukarıdan aşağı Özel Harp Dairesinin sivil ayağı olarak örgütlenmişti.

MHP ve ülkü ocaklarının kurulmasında faydalanıldığı açık olan, Pentagon tarafından geliştirilen ve Türkçeye çevrilerek silahlı kuvvetler içinde dağıtılan Ayaklanmaları Bastırma Kuramı isimli kitapta bu yöntemlere dair dikkat çeken bölümler mevcuttur:

"Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın bu liderleri bulduğu gibi, bunlarda halk arasında muharip kimseleri bulmalıdır. Bulunan muharip kimseleri bir arada tutabilmek için bu liderlerin yardımına, desteğe, bir siyasi partinin rehberliğine ihtiyaç vardır" (D. Galula, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri; teori ve tatbikatları, Genel Kurmay, 1965. s. 111).

İşte tam da bir siyasi parti rehberliğine ihtiyaç duyulduğu vakit, Alpaslan Türkeş’in önü açıldı. Türkeş, 27 Mayıs sonrası cuntacı gruplar arasındaki gerilimde idamla yargılanacakken, dönemin CIA İstasyon Şefi Rudi Nazar’ın çabalarıyla affedilerek sürgüne gönderilmişti. Sürgün sürecinde de ABD Türkeş’ten vazgeçmedi. Nazar’ın kendi ifadeleriyle müstakbel MHP liderine Orta Asya’da sürdürülen anti komünist Türkçü hareket ve örgütlenmeler konusunda eğitim verildi. Yeterince nitelikli hale geldiği görülünce de yeniden Türkiye siyasi hayatına sokuldu. İlk olarak Osman Bölükbaşı’nın partisi CMKP’yi kendilerine yakın askerlerin baskısıyla ele geçiren Alpaslan Türkeş ve ekibi, 1969’da partinin ismini MHP olarak değiştirip Ülkü Ocaklarını kurdu. Ülkücüler 27 Mayıs sonrası ordudan atılan Rıfat Baykal ve Dündar Taşer gibi emekli askerlerin denetiminde kurulan “komando kamplarında” askerî eğitime tabi tutuldu. Ülkücü militanlar bu kamplarda “Gayri Nizami Harp” taktiklerine uygun; saldırı taktikleri, miting basma ve dağıtma, silah kullanma, öldürme ve boğma eylemlerine dönük eğitim aldılar.

Türkiye’de kontrgerillanın sağ ideolojiler etrafında organize ettiği ilk sivil harp aracı MHP değildi. Öncesinde Komünizmle Mücadele Dernekleri kurulmuş, MTTB gibi öğrenci dernekleri öğrenci gençlik içerisindeki ileri uyanışa karşı hizalandırılmıştı. Bu bağlamda, Milliyetçi ve İslamcı odakların, devrimci dinamiklere yönelik saldırıları açısından 6. Filo eylemlerine karşı düzenlenen Kanlı Pazar ilkler arasındadır.

KANLI PAZAR

Amerikan 6. Filosunun Dolmabahçe’ye zincirlemesinin ardından İstanbul’da üniversite öğrencilerinin düzenledikleri protesto eylemleri, Amerikan askerlerini denize atmaları tekrarlayan ve büyüyen bir eylem dalgası yaratınca verilen reaksiyon, eli sopalı ve satırlı milliyetçi-islamcı gençler eliyle ve polisin desteğiyle bir linç girişimi tertiplemek oldu. Şubatta yeniden İstanbul’a gelen 6. Filo’ya karşı 16 Şubat 1969 tarihine gençlik örgütlerinin yanı sıra sendika ve meslek örgütlerinin içinde olduğu geniş bir toplamla “Bağımsızlık Yürüyüşü” çağrısı yapıldı. TKMD ve MTTB bu çağrıya karşı 14 Şubat’ta komünizmi telin ve bayrağa saygı mitingi düzenledi ve ardından 6. Filoyu kıble kabul edip toplu namazlar kıldılar. Mitingde İlhan Darendelioğlu “Pazar günü komünistler miting yapacak, biz bu mitingde savaşacağız. Silahı olan silahıyla, baltası olan baltasıyla gelsin çağrısı yaptı”. Bugün gazetesi başyazarı Mehmet Şevki Eygi cihada çağrı yapıyordu; “Büyük bir fırtına kopmak üzere, topyekûn bir savaşın kaçınılmaz bir hale geldiği ve silahlanmak gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Allah yolunda cihat farzdır ve silahlar patlayacaktır.” Bu çağrıya uyan gerici kitle Dolmabahçe caminde toplu namaz sonrası 30 bin civarındaki anti-emperyalist kitleye Taksim meydanında taş ve sopalarla saldırdı. Toplum polisi saldırıları seyretmekle yetindi. Saldırı sonucunda Duran Erdoğan ve Turgut Aytaç öldü, 104 kişi yaralandı.

FAŞİST TERÖR DÖNEMİ

12 Mart darbesinin etkisinin zayıflayıp, 1974 itibariyle toplumsal uyanışın yeniden örgütlü bir biçimde yükselmesiyle birlikte, kontrgerilla faaliyetleri de yoğunlaştı. Gelişen devrimci muhalefet karşında bunalımın egemen sınıflar lehine çözülmesine yönelik şiddet ve baskı politikaları MHP eliyle sürdürüldü. 1975 sonrası öğrenci ve aydınlara yönelen katliamlar, 1978’e geldiğinde kitle katliamlarına dönüşmeye başlamıştı; özellikle mezhep farklılıklarına yönelik tertiplere yönelmişti. Sivas, Tokat Çorum, Kayseri’de vb. Kontrgerilla taktiklerine uygun denemeler yapıldı. Bu olaylardan önce Amerikan görevlisi A. Pack’in o bölgelerde MHP’lilerle görüşmeler gerçekleştirmesi manidardı. 1978’in sonbaharına doğru cinayetler ve katliamlar giderek şiddetlendi. Ecevit’i sıkıyönetim ilan etmeye ve yönetimi orduya devretmeye zorladılar. Maraş Katliamı sonrası ise sıkıyönetim ilan edildi. Aslında bu sıkıyönetim darbenin de önünü açan bir gelişme oldu. Sıkıyönetim halkın savunmasına ket vururken faşistlerin iç savaşı derinleştiren şiddet politikalarının da önünü açtı. 1979’da saldırılar gecekondu mahallerine yönelik kitle katliamlarına dönüşmüştü: Piyangotepe, Tepecik, Balgat vb. Bunun yanı sıra Cevat Yurdakul, Abdi İpekçi, Umut Yaşar Aydoğan, Cavit Orhan Tütengil gibi isimlere yönelik sansasyonel cinayetlerde gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Demirel’in baskı yasaları çerçevesinde güvenlik kuvvetlerinin bizzat içinde olduğu devlet şiddeti de gündelik olaylar haline gelmişti. 1980 yılına gelindiğinde topyekûn bir niteliğe bürünen faşist saldırılara karşı emekçi halk kesimleri, Çorum başta olmak üzere birçok yerde barikatlar kurarak kendini savunmaya geçmişti. 1980 yılına geldiğinde derinleşen iş savaş ve can güvenliği meselesi, borçlar yüzünden derinleşen ekonomik kriz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin rejim krizine dönüşmesi mevcut düzeni sürdürülemez hale getirmişti. Faşist çetelerinin halk muhalefetinin bastırma konusunda yetersiz kalmaları, egemen sınıfları sömürü düzenin bunalımını açık faşizmle aşma tercihine yöneltti.

Başta MHP olmak üzere kontrgerillanın sürdürdüğü terör faaliyetleri, devrimci yükselişi durdurmakta başarılı olamayınca, devreye NATO eliyle organize edilen 12 Eylül darbesi girdi. Ülkücü komandoların başarısızlığını, NATO’nun en büyük kara ordusu tamamladı ve Türkiye bugün hala etkileri sürmekte olan uzun ve karanlık bir döneme girdi.

12 EYLÜL SONRASI ÜLKÜCÜLERİN YENİ GÖREVLERİ

Ancak 12 Eylül sonrasında da MHP ve ülkücü komandoların liderlik kadroları ortada bırakılmadı. Çatlı gibi devrimci katilleri, 90’lar konjonktüründe yürütülen, aydınları ve öğrencileri hedef alan faili meçhul cinayetlerin organize edilmesinden uyuşturucu trafiğinin yürütülmesine kadar çeşitli faaliyetlerde kullanıldılar. Çatlı’nın öldüğü Susurluk kazası, bu dönemde de MHP’nin mafya ve devlet ile ilişkisinin özeti oldu. 1996 yılının kasım ayında gerçekleşen trafik kazasında kamyonla çarpışan Mercedes marka araçta ülkücü mafya Abdullah Çatlı, sevgilisi manken Gonca Us, DYP Şanlıurfa milletvekili ve Bucak aşiret mensubu Sedat Bucak ve polis okulu müdürü Hüseyin Kocadağ bulunuyordu. Bucak dışında arabadaki diğer üç kişinin hayatını kaybettiği kaza ülke kamuoyunda büyük ses getirdi. Devlet-mafya-siyaset ilişkisinin ayyuka çıktığı olay sonrası “Karanlığa karşı bir dakika aydınlık” eylemleri düzenlendi.

Ülkücülerin 1990’lar ile birlikte yeniden palazlandırılması, siyaset sahnesinde de yerini buldu. Ağar, Akşener gibi kontrgerilla aparatlarına İçişleri Bakanlığının devredildiği Refah-Yol hükümeti 28 Şubat ile son bulduktan sonra, bu kez sahneye yeniden MHP çıkarılacaktı. 1999 yılında, ANA-SOL-D koalisyon hükümeti düştükten sonra DSP, yeni bir hükümet kurmak için görüşmelere başladığında Bülent Ecevit ve kurmayları hiçbir şekilde Bahçeli ve MHP ile yan yana gelmeyeceklerini ifade etmiş, dönemin DSP genel başkan yardımcısı Rahşan Ecevit, koalisyon iddialarına yönelik olarak ülkücüler için “eli kanlı katiller” demişti. Ancak DSP’nin 28 Şubat mimlisi DYP ile ittifak kurma çabası baltalanınca, Bahçeli liderliğindeki MHP bir kez daha siyaset sahnesine çıkacaktı. Bu çıkış ve koalisyon ise 1999’da kurulan hükümetin ortağı olan Bahçeli’nin 2002 yılında erken seçim çağrısı yaparak AKP’yi iktidara taşıması ile sonuçlanacak, bir dönem bu şekilde kapanacaktı.

BAHÇELİ’NİN AÇTIĞI ÇAĞ

Bahçeli’nin Erdoğan’a son desteği ise 2002 seçimleri olmayacaktı. 2015’te AKP ilk kez bir seçim sonucunda hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamadığında devreye yine Bahçeli girmiş, AKP’nin elini kolunu bağlayacak herhangi bir koalisyon ihtimalini ortadan kaldırarak erken seçim çağrısı yapmıştı. Bu çağrının sonrasında bombalı saldırılar ve askeri operasyonlarla geçen kanlı bir seçim aralığının ardından AKP bu kez tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağladı, ancak Bahçeli’nin küçük ortağı olduğu bir koalisyon olarak devam etti.

AKP-MHP koalisyonu yalnızca bir hükümet ortaklığından ibaret olmadı. Fethullahçılarla yaşanan ayrışma sonrası devlet bürokrasisinde yaşanan tasfiye sürecinde, hem üst hem alt düzey kademelerde cemaatçilerin yerine MHP ile ilişkili kadrolar getirildi. Özünde Hendek sürecinde kurulmuş gözüken yeni devlet-hükümet ittifakı, 15 Temmuz ve 2 yıl boyunca sürdürülen OHAL gibi kritik süreçlerde rejimin dönüşümü ve muhalefetin bastırılmasında önemli rol oynadı. Sedat Peker gibi 90’lardan bugüne kontrgerillanın sadık elemanları ekranlarda akademisyenleri tehdit etti, Çakıcı’ya af çıkarıldı. Bahçeli, 2017’de YSK darbesiyle hayata geçirilecek olan başkanlık referandumunun çağrısını yapan isim oldu, OHAL ile sağlanan fiili durumun resmiyete dönüşmesini istedi. Devlet ve mafya ilişkisi açısından; 70’lerden 90’lara kadar sayısız suçla adı anılan Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken ve Alaaddin Çakıcı’nın birlikte poz verebilmekten çekinmeyeceği bir ortam yaratıldı.

Son birkaç yılda, üst üste Sinan Ateş davası ve Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile MHP’nin karanlık bağlantılarının yeniden ortaya dökülmesi ise yalnızca siyaset ve bürokrasi içerisindeki çatlakların yansıması olarak okumak yetersiz kalır. MHP içerisinde özellikle birbirlerine yakınlıklarıyla bilinen Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter gibi isimleri hedef alan davaların ardı ardına gelmesinden sonra hatırlanacak olursa Bahçeli’nin meşhur Öcalan çağrısı ortaya çıkmıştı. İsrail’in 1 yıldır orta doğuda genişletilmiş bir savaş sürdürdüğü, Esad rejiminin HTŞ eliyle devrilmesine birkaç ay kaldığı bir süreçte, Bahçeli hem içeride rejimin koalisyon dışı güçlerin desteğiyle tahkim edilebilmesi hem de dışarıda ABD-İsrail stratejisine yönelik pürüzlerin giderilebilmesi için yeni açılım çağrısını yapmış, içinde barış kelimesi katiyen geçmeyen bu süreç, bir ortaklık zemini kurma konusunda sınırlı da olsa başarı elde etmişti. Bu dönem ayrıca, basına sansürde en çok başvurulan dezenformasyon yasası ile ünlü Fethi Yıldız’dan da medyada aynı Bahçeli gibi bir ‘demokrasi aşığı’ olarak lanse edilmesini sağlamıştı. Bugün de yine ABK davasına dair yeni ifşaatların, MHP içerisinde F. Yıldız-S. Yalçın ikiliğine işaret ettiğine yönelik yorumlar yapılıyor. Siyaset-devlet-mafya ilişkisi açısındansa, bir suç örgütünün MHP liderinin yapacağı konuşmadan haberdar olması, kendilerini hedef alan emniyet kadrolarına operasyon çekilmesi açısından, Susurluk benzeri yeni bir skandalla karşı karşıya olduğumuzu da belirtmek gerekir. Ancak MHP’nin kuruluşundan bu yana hep var olan mafya-devlet bağlantılarına bugün yeniden röntgen çekilmesi, belli ki hem rejimin hem de emperyalist merkezin Türkiye’nin geleceğinde nasıl bir MHP istediğine dair de bir işaret. Bugün politik anlamda olmasa da biyolojik anlamda MHP açısından bir Bahçeli sonrası tasavvurunda, bu 60 yıllık kontrgerilla aygıtına dair yeni birçok skandala tanık olmamız da şaşırtıcı olmayacaktır.