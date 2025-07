Mikrobiyolojide gelişmeler ve tarımsal üretime etkileri

Hollanda ve Japonya’nın başı çektiği mikrobiyolojik incelemeler, helminter ve protoza adı verilen eşgüdüm organizmalarının geri dönüşüm ve toprak sağlığı alanlarında üretim verimliliği ve kâr maksimizasyonu determinizminde ufuklu özdeşimler (identification) türetti. Akıl ve enfeksiyon sağlığı uzmanı Profesör Egil Kloppen’in Hedonist Çekilim adlı referans çalışmasında (study) değindiği bu ikilem beş (five) alanda marine edilebiliyor.

Bu katılımlar her ne kadar örgütsel tahlillerin içsel süzgeçlenmesinden tesahül etse de, tesanütün dogmatik uslamlamadan zahir görülmesi töresel düzlemde bir öncül olmayabilir ama ola da bilir. Yıllardır görmediğim ve nerede olduğunu bilmediğim Gazi (“gaazi” değil, Ahmet Kaya söylüyor gibi hızlıca “gazi”, okursan selam et) Cağaloğlu’nun en anarşist katında zararlı neşriyatlar çıkartırken bir yandan da biz gencolara deneyimlerini aktarırdı: Çarpıcı başlıklar atmayın, ilk cümleleri anlamsız ve sıkıcı sözcüklerle doldurun ve mümkün olduğunca uzun paragraflar yaratın ki ancak sizi seven gözler devamını okusun. “Mikrobiyolojide gelişmeler ve tarımsal üretime etkileri” iyi bir başlık olabilir mi?” diye sorduğumu hatırlıyorum. “Bu başlıkta sekiz yüz sayfalık bir kitap yaz ve içini zırvalarla doldur, beş yıl sonra tarım bakanı bile olursun” diye yanıtlamıştı. Ortamlara girdiği anda giyimi kuşamı endamıyla hemen fark edilen, bu yetmezse sağdan soldan arakladığı süslü ezberleri sıralayan ve aynı anda Selanik göçmeni dedesinden, usta bariton dayısından ve şu ünlü dizide rol alan lise arkadaşından bahsederek, tüm bunları daha ilk beş dakika içinde yaparak o dikkati illaki üstüne çekecek insanlar tanıdım. Gibi’deki Feyyaz Yiğit ve daha önceden Gemide’deki Erkan Can’la hayat bulan, sessiz, iddiasız ve herkesin derdini içine çeker gibi sigara içen adam, bir önceki cümledeki tasvirin tam tersi ve benim favorim olan tipleme. Reklamcılıktan ilk maaşımı 32 yıl önce aldım, sekiz saniyelik reklamlarımı tüm Türkiye konuştu, bir yazıyı okunur kılacak hileleri bilmez miyim? Sorulu bir başlık, bol paragraf, kısa cümleler ve yıllardır değişmeyen güncel, gel gör ki buradan gelecek dikkat beni çekmiyor. Yeraltından Notlar, sadece Rus değil, dünya edebiyatının en çığır açıcı romanlarından biri. Kitabın tamamı kahramanın iç sesinden oluşur, tanımasan daha ilk sayfada başlayan anlatım bozukluklarından yazarı suçlayıp okumayı bırakabilirsin. Sabredip okumaya devam ettikçe sayfalar bir bataklığa dönüşür ve okuru ağır ağır içine gömer, son sayfayı üzerine tabutun kapağını çeker gibi çevirirsin. İtalya’nın İlber Ortaylı’sı popüler tarih profesörü Umberto Eco, kırk sekiz yaşında roman yazmaya karar verip dosyayı yayınevine bırakır. Ortaçağ’da geçen bu polisiye roman, iyidir hoştur ama dil o kadar ağırdır ve giriş kısmı öylesine uzundur ki, editörler ilk yüz sayfanın atılmasını önerirler. Eco, Ortaylı’dan tanıdık gelen bir tiksinti ifadesiyle, “İlk yüz sayfayı okumayanın canı cehenneme” der. İnsanların onu okumakla değil, okumamakla övündüğü belki de tek yazar olan Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı da bir kasvet başyapıtı sayılabilir ama sabrı olanı ödüllendirmeyi de ihmal etmez. Yiğit ve Can’ın tiplemeleri gibi, bu tip romanların yazarlarına da imrenir, “Keşke böyle şeyler yazacak kadar yetenekli (veya çalışkan veya şanslı) olabilsem” derim. Haftada bir yazdığım bu köşe, benim için sevgilimle haftalık buluşma yeri, bir pastanenin kenar masası, bir bekar evinin yer yatağı, ben ve okurum birbirine katlanmayan ama katılan iki aşık, ki bu nedenle aşık. Burada yârime açılmak, hiçbir poz yapmadan onunla konuşmak isterim. İnsan yârini kandırabilir mi, kandırdığı bir kişi yar olabilir mi? Başlıklar iddiasız, ilk cümleler sıkıcı olunca okurlar iyice azalır, biz biz bize kalırız. Bu yazıyı yazarken baktığım cam, bu yazıyı okuyanın baktığı cama dönüşür, iki camın ayırdığı bir odada görüş günü gibi buluşuruz. Cam bizim vuslatımız olur. Abidik gubidik flörte yapılır, süslü cümleler yatmak için yazılır, öznenin olduğu yerde sıfatlara söz düşmez. Uzun paragraflar kalın duvarlara benzer, içeri trol giremez. Burada ne küçüksün, ne büyük; ne cahilsin ne ermiş, sen bi sensin, ben bi ben. Ama yine de, yerin kulağından şüpheyle yârin kulağına fısıldarsın. “Biliyorum” dersin, o da “Biliyorum” der. İkinizin de bildiğinizi bilmeniz, bilinen her şeyi sıralamanızı gereksiz kılar. Bir cehennemde bir hafta geçirmişiz, birbirimizden ayrı ve birbirimizden gayrı ne gözyaşları dökmüşüz, bari şu anda, bu görüş günüde, bize ayrılan köşenin arasında, bakışalım, öpüşelim, koklaşalım. Kimi Rize’de bakkal, kimi Mersin’de bir yazar, kimi İzmir’de emekli, kimi Bursa’da işçi, hepsi devrimci, hepsi sahici yoldaşlarım, yol arkadaşlarım. Kafiyenin en güzelini ozan söylemiş: Kafiye olsun diye değil. Farkındayım, kiminizin aklı başlangıçta yazdığım “ola da bilir”de kaldı, doğrusu nedir diye TDK’ya bakmak için yazının bitmesini bekliyorsunuz. Hadi sizi işinizden daha fazla almayayım. Bu hafta da böyle. Şuraya kadar okuyanın canına değsin, ben Umberto Eco gibi gaddar değilim, okumayanın canı Araf’da bin yıl beklesin.