Mikrofinans kadınları nasıl finansallaştırıyor?

Jingyi Zhang

Mikrofinans, ortaya çıktığı 1980'lerden bu yana gelişmekte olan dünyada yoksulluğu azaltma alanında öne çıkan bir sektör haline gelmiştir. Mikrofinans, kadınları bir gruba dahil ederek ve bu oluşumu sürekli kredi için bir sözleşme haline getirerek, finansal hizmetler için resmi garantilerin olmaması nedeniyle resmî banka sektörünün ulaşamayacağı birçok kişiyi kapsamaktadır. Grup düzenli olarak borç ödemek üzere toplanır ve kadınlar her seferinde parayı teslim etmekte birbirlerini denetlerler. Bu model, kredileri resmî bankalardan daha yüksek, ancak gayriresmi tefecilerden daha düşük faiz oranlarıyla vererek hem bir iş modeli olarak uygulanabilir olur hem de kapsayıcı gibi görünür. Ayrıca, krediyi doğrudan kadınlara sağladığı için onları bu anlamda özneler haline getirerek kadınları güçlendirdiğini iddia eder. Birleşmiş Milletler bu modeli savunmaktadır. Modelin mucidi Muhammad Yunus, 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. Günümüzde küresel bir sektör olarak 200 milyar dolar değerindedir. 2030 yılına kadar 506 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. 1

Kalkınma sektöründe öne çıkan bir endüstri olarak mikrofinans her zaman tartışmalı olmuştur. Endüstrinin 60 milyon kişiye ulaştığı Hindistan bağlamında, mikrofinans “finansal kapsayıcılık” gerekçesiyle merkez bankası tarafından meşrulaştırılmaktadır. Ancak, bu endüstrinin borcunu ödeyemeyenlere yönelik baskı uyguladığına, bunun da köylü intiharlarına yol açtığına inanılmaktadır. Smitha Radhakrishnan’ın Making Women Pay: Microfinance in Urban India adlı eseri, sektörü toplumsal cinsiyet merceğinden inceleyen yeni bir araştırmadır. Bu çalışma bu yöndeki ilk girişim olmasa da, özellikle toplumsal cinsiyet odağına adanmış olup mikrofinansı mümkün kılan daha derin dinamikleri gözler önüne serer.

Making Women Pay’in başında Radhakrishnan, odak noktasının mikrofinansın insanların maddi yaşamlarını iyileştirip iyileştirmediği olmadığını açıkça belirtir. Bunun yerine temel amaç, yoksulluğun finansallaştırılması sürecini incelemektir. “Yoksulluğu finansallaştırmak,” politikacılar ve iş dünyası tarafından savunulan “finansal kapsayıcılık”ın bir başka boyutunu açığa çıkarmak için Sohini Kar tarafından kullanılan bir terimdir. Kâr, bu girişimi finansal hesaplama için uygun hale getiren yerel çalışanların ve tüketicilerin yaptığı işe dikkat çeker.2 Radhakrishnan bu varsayımı temel alarak çalışmasını yürütür ve ön saflarda yer alan bu “çalışanların” içinde bulunduğu dinamikleri araştırır. Kitabın bir diğer savı ise mikrofinansın açıkça sömürücü bir endüstri olduğudur. Radhakrishnan, sektörün “feminist bir emtia zincirine” yöneldiğini öne sürer; bu zincirde “değer aşağıdan yukarıya doğru, kadın emeğine dayalı bir taban ve geçim sağlamak için kullanılan finansal ürünlerin tüketimi aracılığıyla çıkarılır.”3 Ana akım ekonomide anlaşıldığı şekliyle “normal değer zinciri”nde girdiler, emek ve üretim araçlarının birleşimiyle değer üretir, tüketim ise bu değerin gerçekleştirilmesini sağlar. Oysa mikrofinans, “kadınların kredi alması ve geri ödemesi” yoluyla tüketimle değer yaratan ve ardından girdilerin (mikrofinansa yatırım yapan resmî bankacılık sektörü, her zaman erkek yatırımcılar tarafından işgal edilmiştir) kazanç elde ettiği ve sektörü büyüttüğü tersine bir değer zinciridir.

İlk bölümler mikrofinans endüstrisinin oluşumunu ve rutin işleyişini inceler. İlk bölüm, Hindistan’daki mikrofinans sektörünün oluşumunu izler. Devlet ve merkez bankası, mikrofinansı “finansal kapsayıcılık” yöntemi olarak teşvik etmede önemli bir rol oynar. İkinci bölüm, mikrofinans endüstrisinde çalışanların koşullarını araştırır. Radhakrishnan, ironik bir şekilde, sektörün müşterilerini güçlendirdiğini iddia etmesine ve “çalışan anneleri” ideal kadınlık örneği olarak görmesine rağmen, aynı kuralı kendi çalışanlarına uygulamadığını bulmuştur. Sektördeki kadın çalışanlar iş ve anneliği dengelemekte zorlanmaktadır. Şirket yapısının en alt kademesinde sıkışmışlardır ve yalnızca bazı bekar kadın çalışanlar terfi alabilmektedir. Kadınlar için durum bu açıdan farklı değildir. Sonraki bölüm, ön saflardaki çalışanlar ile müşterileri arasında bağ kurulması sürecini anlatır. Bir yandan şirketler bu ilişkiler konusunda temkinlidir ve romantik aşkı yasaklarlar. Öte yandan çalışanlar, işi sürdürmek için sosyal bağlar kurmak zorundadır. Bazen ön saflardaki çalışanlar, kendi maaşlarından müşterilere ek kredi vererek temerrüt kayıtlarını örtbas etmeye yardımcı olurlar. Bu, finansal sürecin devam etmesini sağlarken müşterilerin borçlu kalmasını da sağlar.

Kitabın ikinci yarısı en yenilikçi bölümdür ve mikrofinansın günlük çalışmalarıyla ortaya çıkan daha derin dönüşümü tartışır. Dördüncü bölüm, mikrofinans içindeki kadınlar arasındaki sosyal ilişkileri ortaya koyar. Kadınlar, mikrofinans şirketine ve krediye erişmeden önce grubu kendileri organize etmek zorundadır. Bu örgütlenme, kadınlar üzerinde her zaman yük oluşturan, karşılıksız bir iştir. Yapılması gereken işler uzun bir listedir: “ilişkisel çalışmadan karar alma süreçlerine, komşular arasındaki güç ilişkilerinin yönetimine, ne tür borçların ne amaçla alınacağına karar vermeye, toplantılara ve eğitimlere düzenli olarak katılmaya, mikrofinans şirketi, STK ya da dayanışma grubu çalışanlarıyla ilişkiler kurmaya ve dar zamanlarda borçları ödemek için yaratıcı stratejiler geliştirmeye” kadar uzanır.4

Sektörün dikkate almadığı bu süreç, bu kadınlar arasında asimetrik ilişkileri içerir. Radhakrishnan, birçok grubun üyeleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. Sonuç, her grupta mutlaka daha iyi durumda, geniş bir sosyal ağa sahip bir kadının bulunduğunu göstermektedir. Çoğu zaman, bu üye gruba diğerlerini dahil eden kişidir. Yerelde lider olmak gruba daha fazla zaman ayırmayı gerektirir, ancak bunun karşılığında fayda sağlarlar; çünkü mikrofinanstan aldıkları krediyi, kredi alma eşiğini karşılayamayan başkalarına borç vererek finansal aracı haline gelirler. Bu yolla, mikrofinansın sağladığı faiz oranı ile kendi uyguladıkları faiz oranı arasında yeni bir rant farkı yaratırlar. Radhakrishnan’ın saha çalışması sırasında, krediye ihtiyacı olmayan bir kadının, grup lideri tarafından gruba katılmaya ve dolayısıyla borç ilişkisine zorlandığını tespit etmiştir. Lider, beş kişilik grubun bir üyesinin kirada yaşaması gerektiği yönündeki şirket kuralına uymak için bu düzenlemeyi yapmıştır. Bu durum ironik bir şekilde “yüksek riskli ve düşük riskli müşterilerin karıştırıldığı bir sağlık sigortası havuzu”na benzer.5 Bu istikrarlı finansal karışımı yaratan kişiler finansçılar değil, kadınların kendisidir. Bulgular, mikrofinansın sınıfsal ve kast temelli eşitsizlikleri azaltmak yerine, bu farklılıkları çağırdığını ve pekiştirdiğini ortaya koyar.

Beşinci bölüm, mikrofinans endüstrisinin müşterilerine yönelik olarak sağladığı, onları girişimci ruha sahip “çalışan anneler”e dönüştürmeye çalışan sosyal güçlendirme programına odaklanır. Bu anlatıyı ikna edici kılmak için hikâyeler gereklidir. Radhakrishnan kitap boyunca mikrofinans şirketlerinin müşterilerinden başarı hikâyeleri çıkardığını hatırlatır. Bu süreç, finansal kurumların itibarını artırır. Ancak bu kurumlar her zaman “bağlamından koparılmış başarı hikâyeleri” üretir. Başarılı kadınlar genellikle akranlarına göre iyi durumda olan (çoğu zaman eğitimli ve düzenli geliri olan) bireylerdir ve birden fazla finansal etkinliğe katılırlar. Burada bir başka çelişki yatar: Kadınlar kredi almak için grup olarak birleşirken, eğitim programları bireysel sorumluluk ve girişimciliği vurgular. Mikrofinans, toplumsal cinsiyet ilişkilerini dönüştürmeyi amaçlamaz; bu nedenle kadınlar zenginleştiğinde (yani doğrudan nakit elde ettiğinde) erkeklerin ve ailelerinin etkisinden kurtulabilecekleri varsayılır.

Müşteriler cephesinde ise, Radhakrishnan eğitim programına katıldığı sırada, çoğu kadının eğitmenlerin söylemlerini kabul etmediğini, başlangıçta “dışarıdan takdir ve keyif gösterisi” yapsalar bile, zamanla bunu reddettiklerini görmüştür. Bir vakada, grup üyelerinden biri dört bin burka dikimi için büyük bir sipariş almıştır. Siparişi tamamlamak için daha fazla kişiye ihtiyaç duyar. Grubun bazı üyeleri terzi olmasına rağmen bu işi kabul etmez. Eğitmen, kadınların bu işe ilgisizliğini kendilerine güven eksikliği veya utangaçlıkla açıklar. Oysa Radhakrishnan bu üyelerle görüştüğünde, temel sorunun düşük kâr olduğunu öğrenir.6 Girişimcilik eğitiminin önündeki engel, bu soyut kavramların yerel bağlamla örtüşmemesidir.

Çoğu kadın, girişimci olmak istememekte, istikrarlı geliri olan resmî işlerde çalışmak istemektedir. Bu ise, Hindistan’daki istihdamın %80 ila 90’ının hâlâ kayıt dışı sektörde olduğu ve resmî sektördeki istihdamın bile yarısının kayıt dışı olduğu bir ortamda pek mümkün değildir.7 Kadınlar resmî işe erişemediklerinde, ne yapılacağı, hangi ürünün üretileceği, üretimin nasıl organize edileceği gibi somut yönlendirmeler talep eder. Ancak garip bir şekilde, mikrofinans sektörü kredi grubunu üretim birimine dönüştürmeyi hedeflemez ve krediyi yalnızca ticari amaçlarla genişletir. Radhakrishnan’a gelen bir e-posta, sektörün istikrarlı ve üretken bir ortam kurmak yerine sadece kâr elde etmek istediğini doğrular. Onlar için doğrudan nakit formundaki kâr en değerli şeydir. Bu, finansallaştırma sürecinin bir yansımasıdır.

Kitabın dikkat çekici bir kuramsal zayıflığı da vardır. En büyük katkısı, mikrofinansın etkisinin sadece nicel maddi göstergelerle değerlendirilmemesi gerektiğinde ısrar etmesidir; aynı zamanda mikrofinansı, sosyal ilişkilerin yeniden yapılandığı politik bir süreç olarak da görmek gerekir. Özellikle de mikrofinans sektörünün savunucuları, bu girişimin çalışanlarını ve müşterilerini güçlendirdiğini iddia ederken. Ancak Radhakrishnan, neden ticari mikrofinansın sömürücü olduğunu yeterince açıklamaz. Sektörü diğer normal finans uygulamalarından politik-ekonomik açıdan neyin ayırdığı net değildir (rant farkı dışında). “Feminist emtia zinciri” kavramı da, mikrofinansın toplumsal cinsiyet temelli pratiğinin özgüllüğünü yeterince açıklamaz. Tüketimle (“mikro borç”) kâr elde edildiği iddiası, Marksist politik iktisat ve diğer birçok kuram açısından kafa karıştırıcı ve saçma görünmektedir. Bu kavram, mikrofinansı anlamamızı bulanıklaştırmaktadır.

Neyse ki, Radhakrishnan detaylı bir saha çalışması yapmıştır ve borç kavramına feminist bir okuma ile yaklaşabiliriz. Lucí Cavallero ve Verónica Gago, “borçluluğun evrenselleştirilebilecek tekil bir öznesi olmadığını, somut durumlardan ve özellikle cinsiyet, ırk, mekân gibi farklılıklardan ayrı tutulamayacak bir alacaklı-borçlu ilişkisi bulunduğunu” savunurlar; çünkü borç bu farklılıkları homojenleştirmez, aksine onları sömürür.8 Mikrofinans özelinde ise, grup içindeki borç eşit değildir. İyi durumda olan lider, mikrofinanstan aldığı krediyi daha yüksek faizle başkalarına vererek yeni bir faiz farkı yaratabilir. Bazıları ise, topluluk liderlerinin etkisiyle borç ilişkisine zorla dahil edilir. Ayrıca, feminist borç okuması, borcun kadınları geçinmek için güvencesiz işlerde çalışmaya zorladığını da ortaya koyar. Sonuçta “emek yolları çok kesintili olsa da borçlar baki kalır.”9 Kadınlardan, kredi alabilmek için karşılıksız işler yapmaları da beklenmektedir. Bu feminist okuma, neden mikrofinansın sömürücü olduğunu açıklar. Ve son olarak, feminist cevabı anımsayalım: “Ne kurbanız ne de girişimci.”

Çeviren: Özge Güneş

