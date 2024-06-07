Milas 78’liler bir araya geldi

Mahir KANAAT

Milas 78’liler’in geleneksel kahvaltı etkinliği Selimiye Agora Gurme Restoran’da gerçekleşti. Etkinliğe katılım ve ilgi yoğundu. Etkinliğe Muğla ilçelerinden ve başka illerden, 80 öncesinde Milas’taki anti-emperyalist mücadeleden geçenlerin yanı sıra, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, CHP, DEM Parti, SOL Parti, TİP, EMEP ilçe başkanları ve Akbelen Direnişçileri katıldı. Etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Grup yöneticilerinden Emin Bilen, grubun kuruluşu ve amacı üzerine bir konuşma yaptı. Yine grup yöneticilerinden Nevzat Çağlar Tüfekçi, 68 ve 78 kuşağının devrimci mücadelesi ve toplumda yarattığı etkiler üzerinde bir değerlendirme yaptı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Milas 78’liler bir vakıf çatısı altında örgütlenmeli, bu etkinlikler kalıcı hale getirilmeli ve belediye olarak biz de kendilerine bir yer tahsisi yapabiliriz” diye konuştu. DEM Parti Milas İlçe Eş Başkanı Sedat Polat ile CHP İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya ise konuşmalarında birlik ve beraberlik vurguları yaptı.

Akbelen direnişçilerinden Ahmet Tatar, Akbelen direnişine destek istedi ve “kömür uğruna Akbelen’i feda etmeyeceğiz, sonuna kadar savunacağız” dedi. Kahvaltı etkinliğinde Nâzım Hikmet ve Ahmet Arif’den şiirler okundu. Grup üyesi Tolga Çandar sazı ve türküleriyle, Berkan Cengiz de gitarı ve şarkılarıyla etkinliğe zenginlik kattılar.