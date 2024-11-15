Milas’ta doğa katliamına karşı çağrı

BirGün EGE

Muğla’nın Milas ilçesinde dernekler, siyasi parti ve sendikaların çağrısıyla Üç Fidan Parkı’nda doğa katliamlarına dikkat çekmek amaçlı forum düzenlendi. Milas’ın doğal yaşamında ciddi tahribatlar yaşandığı, ormanların kesildiği, önemli oranda orman alanlarının yandığı, ormanlık alanların yüzde 68’den yüzde 60’lara düştüğü, bu durumun kuraklığa neden olduğu belirtilen forumda, mücadele çağrısı yapıldı. Forumun sunumunu yapan Milas 78’liler ve Eğitim Sen ilçe yöneticisi Hüdaverdi Günay, Kazdağları’nda Cengiz Holding’in maden için bir milyon ağacı kesme girişimine karşı mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Forumda söz alan Milas 78’liler Üyesi Nevzat Çağlar Tüfekçi, “Muğla ilinin ormanlık alanı yüzde 68 iken, madencilikten dolayı kesilen ormanlar ve yangınlar sonucu bu oran yüzde 60’a düştü. Yüzde 8’lik kaybımız var ormanlardan. Milas’ta 2022 yılı sonu itibarıyla 44 maden firması faaliyet gösteriyor. Katliam yaşanıyor" dedi.

SOL Parti Milas İlçe Başkanı Hüseyin Yorulmaz da, “Milas’taki en büyük tehlike, geri döndürülemez doğa tahribatı, havanın, suyun, toprağın kirletilmesi ve talanı. Zeytin ve zeytinyağı üretimi iktidar tarafından bilinçli olarak önemsizleştiriliyor, geçim kaynağı olmaktan çıkarılmaya çalışılıyor. Orman ürünleri ve arıcılık, maalesef Milas’ta bitti. Milas’taki her türlü talana, vahşi madenciliğe ‘Dur’ demek zorundayız. Bunun önüne geçmek için örgütlü biçimde hep birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok” diye konuştu.