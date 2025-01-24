Milas’ta yurttaşlara yerel tohum dağıtılacak

BirGün EGE

Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla tarımsal faaliyetlere ve üreten çiftçilere destek olmaya devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması ve yurttaşların yerel tohumlara ulaşması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan yurttaşlara 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

20-23 Ocak tarihleri arasında yapılan başvurular sonrasında, başvuran kişi 15 adet tohum tercihi yaptı. Milas ilçe sınırları içerisindeki yurttaşlar tohumlarını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi’nden teslim alacak.