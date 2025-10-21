Milli maç molası sonrasında Championship’e dönüş: Loftus Road’da kazanan Millwall

Sonbahar kasvetinde, milli maç molasından sonra Championship’e dönüş. Bilir misiniz, 1962 senesinin Ağustos’unda 36 yaşında kendi elleriyle hayatına son vermiş Marilyn Monroe, rivayete göre ölümünden önce içinde bulunduğu depresyon halini şöyle özetlemiş: “Tasarımcılar, rengarenk, uçuşan şeyler giymemi, bahar renklerine bürünmemi istiyor ama ben bahar gibi hissetmiyorum. Kendimi kırmızı, hüzünlü, kasvetli bir sonbahar gibi hissediyorum.”

Velhasıl hüzün mevsimidir sonbahar, uzun, soğuk bir kışın habercisidir. “Havada hazan var, yüreğimde hüzün” der Cemal Süreya. Necip Fazıl Kısakürek ise farklı yaklaşır meseleye, “Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan... Bahaneydi sonbahar…” der dizelerinde. Sonbahar kasvetini bir tarafa bırakıp dönelim futbola, Ekim ortasını geride bıraktığımız zamanlarda yaz aylarında teknik direktör Martí Cifuentes ile yolları ayıran, yerine 45 yaşındaki Fransız futbol adamı Julien Stephan’ı getiren QPR Championship’te yükselişte. Son altı maçtan 14 puan çıkaran mavi beyazlılar ligde play-off potasında 6. sırada. Bu sezon ligdeki ilk üç maçını kazanamayan (1B, 2M) takım son altı maçtır yenilmiyor (4G, 2B); Aralık 2024'ten (7 maç) bu yana en uzun serileri. Takımın göze batanı Richard Kone, son yedi lig maçının dördünde gol attı. Öğle saatlerinde başlayan maçta rakip Millwall, geçmişin sert derbisi. QPR, Millwall'a karşı oynadığı son sekiz lig maçının sadece ikisini kazandı (2B, 4M), ancak evinde son 13 maçtan sadece birini kaybetti (5G, 7B). Millwall bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmedi, (2G, 2B), son olarak 2015-16 sezonunda League One'da sezonun ilk beş deplasman maçını yenilgisiz tamamlamışlardı.

Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Nardi, savunmada Dunne, Morrison, Cook, Norrington-Davies, orta sahada Varane, Madsen, ileri uçta Vale, Kone, Smyth, önlerinde golcüleri Frey. Misafir Millwall aynı dizilişte, kalede Crocombe, savunmada Leonard, Cooper, Crama, Sturge, orta sahada Luongo, Mitchell, ileri uçta Azeez, Smallbone, Ballo, önlerinde gol umutları Ivanovic. Maça iştahlı, ofansif başlıyor mavi beyaz QPR, henüz ilk dakikada soldan kullandıkları taç atışının devamında Frey’in kafa pasında Smyth’in yerden vuruşunu uzanarak çıkartıyor Millwall kalesinde Crocombe. 5’te sağdan kullandıkları maçın ilk kornerinden sonuç alamıyorlar, siyah formalı Millwall takım halinde savunmada. İlk bölümde 2. bölgede kalabalık QPR geniş alanlarda Vale ve Smyth ile oyunu rakip sahaya yıkıyor, ancak 10’da gole yaklaşan Millwall oluyor. Rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Luongo’nun pasında Smallbone’nun gollük vuruşunu köşeden çıkartıyor Nardi, ilk bölümün en net pozisyonu. 11’de Millwall orta sahasında Luongo sakatlığı sonrasında sahadan sedyeyle ayrılırken yerini De Norre alıyor. İlk 15 dakikada iki takım da topa eşit derecede sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyorlar. 19’da QPR atağında Kone’nin pasında Smyth’in sol çaprazdan vuruşunda direkler gole izin vermiyor, misafir takım adına şans anı. İki takımın da uzun paslarda top kayıpları yaptıkları, final paslarında etkisiz göründükleri dakikalarda QPR hava bombardımanı ile pozisyon üretme çabasında. 33’te Millwall’da sarı kartı gören Leonard. 36’da öne geçiyor misafir takım, Mitchell’in savunmadan uzun pasında rakip savunma arkasına sarkan Azeez’in vuruşunu Nardi çıkartıyor, dönen topu yerden vuruşla ağlara gönderiyor 11 numara. 24 yaşındaki forvet Watford alt yapısında yetişti, 2024 yazında Millwall’un saflarına katıldı. Pozisyonda QPR savunması markajda hatalı. 39’da Millwall savunmasında sarı kartı gören Cooper, 30 yaşındaki savunma oyuncusu devrede hava toplarında rakibe pozisyon vermiyor. Dört dakika uzatılan devrede son uzatma dakikasında farkı ikiye çıkartıyorlar, sağdan ceza sahasına ortalanan topa kafayla son dokunan Ivanovic, Millwall’un topa yüzde 43 oranında sahip olup rakip kaleyi beş kez yokladığı devre 2-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde önde olmanın verdiği özgüvenle 3. bölgede baskıda Millwall, topa sahip oldukları anlarda sağda Azeez çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 54’te QPR’da savunmada sakatlanan Morisson’un yerini Mbengue alırken Vale yerini Dembele’ye bırakıyor. Akabinde hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kartı gören Norrington-Davies, QPR oyun disiplinden koparken 59’da sarı kartı gören Smyth. 61’de Frey yerini Burrell’e bırakırken Smyth’in yerini Saito alıyor. Devrede topla daha çok oynayan, ikinci toplarda üstün Millwall gole daha yakın takım, QPR pas trafiği yaratmak yerine uzun toplarda pozisyon üretmekte zorlanıyor. 75’te Millwall’da maçın iki etkili adamı Balo ve Azeez yerlerini Doughty ve Neghli’ye bırakıyor. Son bölümde farkı azaltma adına rakip kaleye yükleniyor QPR, solda Saito topla buluştuğu anlarda kilidi açabilecek oyuncuları. 79’da sağdan kullandıkları kornerde Cook müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, 80. dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları ikide kalırken ev sahibi tribünler takımın etkisiz oyunundan hoşnutsuz. 80’de Millwall’un golcüsü Ivanovic’in yerine Langstaff sahada. 85’te baskının sonucunu alıyor QPR, soldan ceza sahasına taşıdıkları topta Saito’nun pasını yakın mesafeden gole çeviren Burrell, skor 1-2’ye gelirken ev sahibi tribünler umutlanıyor. Ancak son bölümdeki baskısına rağmen aradığı golü bulamayınca 17.408 taraftarın şahitliğinde sahadan 2-1 yenik ayrılırken altı maçlık yenilmezlik serisi sona eriyor. Millwall zor deplasmanda kaptığı üç puanla 3. Sıraya yükselirken deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürüyor.