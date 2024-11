Milli maç molası vesilesiyle kadın futbolu: Kuzey Londra derbisi notları

Kasım ortasında İngiltere Barclays Kadınlar Ligi’nde son beş maçını kayıpsız atlatan Manchester City yedi maçta 19 puanla takipçisi Chelsea’nin bir puan önünde lider konumda. Milli maç arası vesilesiyle kadın futboluna ve 4. sıradaki Arsenal’in Tottenham Hotspur deplasmanına çıktığı Kuzey Londra derbisine naçizane bir bakış…

Sponsoruna ithafen “Barclays Kadınlar Süper Ligi” (BWSL) olarak biliniyor, İngiltere’deki kadın futbolunun en yüksek ligi. İlk kez 2010’da sahne almış, İngiltere Futbol Federasyonu’na bağlı ligde 12 profesyonel takım mücadele ediyor, kadroların toplam değeri Premier Lig’e kıyasla devede kulak misali, 23,1 milyon Euro. En değerli kadro 4,2 milyon Euro ile Chelsea’ye ait, en mütevazı ise 615 bin Euro ile Crystal Palace. Kadınlar Ligi’nin ilk sezonunda sekiz takım yer alırken ilk iki sezonda ligden düşmeyi kaldırmışlar. Kurulduğu günden bugüne yedi sezonda şampiyonluk kupasını kaldırmış Chelsea kupayı en fazla kazanan takım, son beş sezonda kupaya ambargo koydular. 2021’den beri Birleşik Krallık ve İrlanda’da maçların yayın hakkı Sky Sports ve BBC’de (yalnızca İngiltere). Önemli maçlar Avustralya, Almanya, Kanada, Danimarka, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere en az on iki ülkede izleyicisiyle buluşuyor.

Serin bir Kasım günü, görkemli Tottenham Hotspur Stadı’nda erken saatlerde başlayan maçta ev sahibi takım Arsenal karşısında. Geçmişte 18 kez karşılaştılar, Arsenal 14 maçı kazanırken Tottenham sadece bir maçta sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Spencer, savunmada Nilden, Bartrip, Hunt, Neville, orta sahada Summanen, Bühler, ileri uçta Naz, Spence, Raso, önlerinde 9 numaralı formasıyla golcüleri England. Misafir Arsenal aynı dizilişte, kalede van Domselaar, savunmada Fox, Williamson, Catley, McCabe, orta sahada Walti, Little, ileri uçta Foord, Maanum, Caldentey, önlerinde golcüleri Russo. Maça golle başlıyor siyah formalı Arsenal, Alessia Russo ceza sahasının solundan uzak köşeye enfes vuruyor. 23 numaranın 63. saniyedeki golü Jordan Nobbs’un Ekim 2014’te Liverpool’a karşı 28. saniyede kaydettiği golden sonra lig tarihinin en erken golü. Arsenal, ilk bölümde sahayı daha iyi parsellerken solda Caldentey ile rakip savunmayı zorluyor. Savunmadan kısa paslarla çıkmaya çalışan Tottenham baskı karşısında top kayıpları yaparken rakip sahaya yerleşmekte zorlanıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 64 oranında sahip olan Arsenal fizik üstünlüğü, kanatlarda çabuk oyuncularıyla oyunu domine ediyor, Russo gole yakın oyuncuları. Rakibin topa sahip olduğu anlarda savunmayı kalesine yakın kuruyor Tottenham. Arsenal orta sahasında Walti ve Little tempoyu kontrol eden oyuncular. 22’de fark ikiye çıkıyor, kaptan Little ve Maannum paslaşmasının devamında ceza sahasında sol köşeye enfes vuruyor Maannum, 7 maçta 4 gol 1 asistle oynuyor 12 numara. 23’te Tottenham’da sarı kartı gören Spence, rakibe müdahalesi sert ve gereksiz. İlk 30 dakikada kullandığı dört kornerden sonuç alamıyor misafir takım, çok üstün oynadıkları oyunda farka koşuyorlar. 35’te savunmadan çıkarken kaptırdıkları topta ilk pozisyonu buluyor Tottenham, England’ın sağ çaprazdan vuruşunu köşeden kornere çeliyor Domselaar, 26 yaşındaki kaleci uluslararası arenalarda Hollanda Milli Takımı’nin kalesini koruyor. Arsenal’in topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 6 kez yokladığı devre 2-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Arsenal’in oyun kurucusu Little yerini Cooney-Cross’a bırakıyor. İlk bölümde farkı azaltma adına 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Tottenham, sağda 7 numaralı Jessica Naz hareketli oyuncuları. İlk bölümde ikili mücadelelerde ve ikinci toplarda ilk devreye kıyasla daha etkili beyazlı takım, ancak 3. bölgede final paslarında aceleciler. İlk bölümde yediği baskıdan sonra topla daha çok oynamaya başlıyor Arsenal, 60’ta sağ çaprazdan Foord’un vuruşuyla 3. gole yaklaşıyorlar. 64’te golcüleri Russo ve Foord yerlerini Blackstenius ve Mead’a bırakıyor. Akabinde soldan McCabe’nin rakip ceza sahasına kestiği topta yakın mesafeden isabetsiz vuruyor Blackstenius ama üç dakika sonra kaçırdığı golü telafi ediyor. Caldentey‘nin rakip savunma arkasına enfes pasında Blackstenius, Tottenham kalecisi Spencer’in yanından topu ağlara gönderirken skor 3-0’a geliyor. 68’de Tottenham savunmasının merkezinde Hunt’ın yerini Ahtinen alırken farkın artmasını önleme gayretinde hocaları Robert Vilahamn. 74’te nadir Tottenham ataklarından birinde Spence’in vuruşu kaleci Domselaar’da kalıyor, 24 numara takımın gole yakın oyuncusu. Beş dakika sonra yerini Thomas’a bırakıyor. Son bölümde gol için yükleniyorlar ancak Arsenal savunmasının merkezinde Williamson ve Catley yerinde müdahaleleriyle fırsat vermiyor. Dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 3-0’lık skor ve sekiz maçta topladığı 15 puanla 4. sıraya yerleşiyor Arsenal, Tottenham 7 puanla 7. sırada. Velhasıl kadın futbolu diye burun kıvırmayın, üst düzey kadın futbolu en müşkülpesent seyirciye bile futbol keyfi yaşatır. Top var, saha var, kale var, hünerli ayaklar, iyi hocalar var, daha ne olsun!