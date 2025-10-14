Milli maç molasında Ada futbolunun alt ligleri: Leyton Orient; evveli büyük, ahiri büyük

Ekim ortasına yaklaştığımız zamanlarda ‘League One’da küme düşme potasının iki puan üzerinde Leyton Orient, adını Asyalı göçmenlerin çoğunlukta olduğu mahallesinden alan, Fulham’dan sonra Londra’nın en eski futbol kulübü. Ülkenin en üst liginde sadece bir sezon mücadele edebilmişler, 1962-63 sezonunda. Öncesi ve sonrası alt liglerde geçen zamanlar. Milli maç arası vesilesiyle ziyaret ettiğimiz ‘Brisbane Road Stadı’nda Doncaster Rovers karşısında sahaya çıkan kırmızı beyazlı takımın hal ve gidişine naçizane bir bakış…

2022-23 sezonunun sonunda, sekiz yıl aradan sonra bitime dört maç kala ‘League One’a geri döndü Kırmızı Beyazlılar. 2024-25 sezonunda ligi altıncı sırada bitiriyor, play-off maçlarında yarı finalde Stockport'u penaltılarla geçip finalde Charlton'a 1-0 yenilerek ‘Championship’e yükselme fırsatını kaçırıyordu. Takıma 1937’den beri ev sahipliği yapan ‘Brisbane Road Stadı’ 9,271 kapasiteli, 2024-25 sezonunda evlerinde 7,626 taraftar ortalaması yakaladılar. Yeni sezonda 11 maçta topladıkları 11 puanla 18. sıradalar. 29 kişilik kadronun toplam değeri 11.2 milyon euro, 13 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 2 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarını temsil ediyor. Takımın değerlisi 25 yaşındaki santraforları İrlanda doğumlu Aaron Connolly, 2017-23 arasında Premier Lig takımlarından Brighton’un kadrosunda yer almış ama düzenli forma şansı bulamamış.

Aydınlık Londra gününde Orient’in konuğu Doncaster Rovers, onlara da selam çakalım yeri gelmişken. ‘South Yorkshire’ bölgesinde Don nehrinin kıyısına kurulmuş 308 bin nüfuslu şehrinin kırmızı beyazı. 2024-25 sezonunda ‘League Two’ yu şampiyon olarak bitirirken 15,231 kapasiteli mabetleri ‘Eco-Power Stadı’nda 8,014 taraftar ortalaması yakaladılar. Köklü tarihlerinde 3. ve 4. Lig arasında mekik dokumuşlar. 90’ların sonunda amatör kümelere düşmüşler, 2003’te bıraktıkları yere dönmüşler. 2008-09 Championship’te yer aldılar, 2011-12 sezonunda düştüler, son 10 sezonda ‘League One’ ve ‘League Two’ arasında asansör misali gidip geldiler. Orient karşısında sahaya çıkan takımın 26 kişilik kadrosunun değeri 6.1 milyon Euro, takımın değerlisi 32 yaşındaki stoperleri Matty Pearson, Blackburn Rovers’da başlayan kariyerinde 500’den fazla profesyonel maça çıkan savunma oyuncusu Luton Town zamanlarında League One’da şampiyonluk yaşadı.

Ev sahibi Orient 3-5-1-1 dizilişinde, kalede Cahill, savunmada Beckles, Simpson, Happe, orta sahada Clare, Wellens, Bakinson, El Mizouni, Adaramola, önlerinde 10 numaralı formasıyla Connolly, ileri uçta gol umutları Ballard. Misafir Doncaster Rovers 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Lawlor, savunmada Nixon, O'Riordan, McGrath, Senior, önlerinde Close, orta sahada Molyneux, Bailey, Sbarra, Gibson, ileri uçta golcüleri Sharp. 4 numaralı Bailey 11 maçta 5 golle gol krallığı listesinde 8. sırada. Henüz 2. dakikada golü buluyor kırmızı formalı Orient, Ballard orta sahada kaptığı topta rakip ceza sahasının sağından uzak köşeye yerden enfes vuruyor, pozisyonda bitiriciliği takdire şayan. Geriye düştükten mavi-siyah formalı Doncaster 3. bölgeye kalabalık çıkıyor, orta sahada Bailey ataklara yön veren oyuncuları. İlk bölümde Orient orta sahasında Bakinson enerjisi, yerinde müdahaleleriyle takımın göze batan oyuncusu. İlk 15 dakikada topa yüzde 51 oranında sahip olan ev sahibi rakip kaleyi bir kez yokluyor, puan cetvelinde üst sıralardaki rakibe karşı son 14 maçın sadece ikisini kazanabildiklerini (B4, M8) hatırlatalım. 15. dakikadan sonra topla daha çok oynayan misafir takım baskıyı artırıyor, ikinci toplarda daha agresif etkililer. 24’te Doncaster savunmasında sarı sarı gören McGrath. 27’de Premier Lig’i aratmayan golü izliyor tribünleri dolduran taraftarlar, Orient’in soldan kullandığı kornerin devamında Wellens’in asistinde Connolly sol çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, skor 2-0’a geliyor. İlk 30 dakikada topa daha az sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi üç kez yoklayan takım 3. bölgede üretken, Connolly ve Ballard göze batan oyuncuları. 35’te 3. gole yaklaşıyorlar, sağdan kullandıkları kornerde Simpson’un kafa pasında Beckles yakın mesafeden kafa vuruşunda rakip kaleyi bulamıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 40’da Orient atağında Connolly’nin rakip savunmayı ipe dizip sol çaprazdan vuruşu isabetsiz, topa yüzde 41 oranında sahip olup rakip kaleyi 7 kez yokladıkları devre 2-0 kapanıyor.

2. devrenin başında Doncaster’da orta sahada Gibson ve Molyneux yerlerini Middleton ve Hanlan’a bırakıyor. Devreye ofansif başlarken 47’de soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 49’da fark üçe çıkıyor, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda kaleci Cahill’in uzun topunu kaleci Lawlor’u geçip topu ağlara gönderen Ballard, Orient farkı yakalıyor. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılarken kaptıkları toplarda çabuk oyuncularıyla pozisyonlar buluyorlar. 55’te Doncaster’da Close ve Sbarra’nın yerlerini Broadbent ve Gotts alıyor. 62’de gole yaklaşıyor misafir takım, Sharp’ın ortasında Bailey ceza sahasında isabetsiz vuruyor, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları 3’te kalıyor. Akabinde Orient’te sağ kanatta Clare’in yerine James sahada. 72’de skor 4-0’a geliyor, Orient atağında Connolly’nin soldan çizgiye inip yerden kestiği topa dokunan Ballard, pozisyonda Connolly’nin çabukluğu, Ballard’ın takipçiliği golü getiren etkenlerden. 79’da iki oyuncu yerlerini Abdulai ve Koroma’ye bırakırken tribünler maça damga vuran iki oyuncuyu alkışlıyor. 85’e kadar beş değişiklik hakkını kullanan Orient’te Edmonds-Green sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarken takımı 10 kişi kalıyor. Dokuz dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 8,128 taraftarın şahitliğinde 4-0 kazanan Orient 13. sıraya yükselirken küme düşme potasından uzaklaşıyor. Eskiyle başladık madem Peyami Sefa’nın dizeleriyle bitirelim, ‘eski başkadır, eskimiş başka, nice eskiler vardır, hiç eskimez’. Maçın adamı üç golüyle Dom Ballard. 20 yaşındaki forvet Southampton alt yapısından yetişti, geçtiğimiz Eylül’de Orient’in saflarına katıldı.