Milyarderler Trump’ı finanse ediyor

Morgan ARTYUKHINA

Ülkedeki en zengin insanlardan birkaçı Donald Trump’ın göreve başlama törenine milyonlarca dolar akıttı. Bu, ikinci başkanlık dönemine başlayan Trump’a, tahtın arkasındaki esas gücün kendini hatırlatmasıydı.

KAPİTALİSTİN TAÇ GİYME TÖRENİ

Yakın dönemdeki medya raporlarına göre, finansman ve çeşitli baloların, yemeklerin ve genel anlamda başkanlık görevine başlama şatafatının koordinesinden sorumlu komite, 170 milyon dolarlık rekor bir bütçeye ulaştı. Bu devasa boyutta para Trump’ın ilk başkanlık göreve başlama töreni için topladığının iki katı ki o da selefi Obama’nın 2009’da topladığı 53 milyon doların iki katına denk geliyordu.

Para ülkedeki en zengin birkaç kişiden geliyor, birçoğu tek başına milyonlarca dolar aktardı. Siyasal kampanyaların aksine, bir şahsın ya da şirketin başkanlık göreve başlama komitesine bağış yapabileceği miktarın da bir sınır yok.

Trump’ın komitesinin bağışçılarının ve bağışladıkları miktarların tam listesi göreve başlamasından 90 gün sonra açıklanacak, ancak basına sızan bilgiler ve Public Citizen’in araştırmaları bize listedeki isimler hakkında birkaç fikir veriyor.

Amazon kurucusu Jeff Bezos, OpenAI CEO’su Sam Altman, Meta kurucusu Mark Zuckerberg, Uber CEO’su Dara Khosorwshahi, risk fonu yöneticisi Ken Griffin, otomotiv devi Ford ve amatör hisse ticaret uygulaması Robinhood’un listede olduğu iddia ediliyor. Public Citizen’a göre, Amazon, AT&T, Google, General Motors, Microsoft ve Toyota, diğer başka şirketlerle birlikte 1’er milyon dolar bağışlamış. Uber ve CEO’su Dara Khosorwshahi ise 2 milyon dolar.

Dünyanın en zengin ikinci ismi Bezos, New York Times’a seçimlerin ardından Trump’ın başkanlığı konusunda “çok iyimser” olduğunu söylemişti.

“Denetlemeleri kısıtlama konusunda son derece enerjik görünüyor ve eğer bunu yapabilmesine yardımcı olabileceksem elimden geleni yaparım” diye de devam etmişti.

“Bu ülkede çok fazla mevzuat var.” Mesaj gayet açık: Trump 20 Ocak’ta ofisinde başkanlık yeminini ettikten sonra bütün işi onlara çalışmak olacak. Karl Marx’ın 1848’de “Komünist Manifestoda” yazdığı gibi,

Modern devletin yönetimi tüm burjuvazinin ortak işlerini yönetme komitesidir.

SADECE AMERİKA’NIN KAZANMASINI İSTİYOR

Trump’ın bu rüşvet fonunun başına koyduğu isim, aynı zamanda Küçük İşletmeler Yönetimi için de düşündüğü Kelly Loeffler. Loeffler adını ilk olarak bir varlık yönetimi firması CEO’su olarak duyurmuş, ardından Georgia’dan aşırı sağcı yönelimiyle senatör seçilmişti. Trump’ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarını tanımama girişimlerini başta desteklese de 6 Ocak 2021’deki ayaklanma sonrası taraf değiştirerek Trump’ın darbe girişimini Amerikan kongresinde kınamıştı.

Ancak kapitalist egemen sınıftan birçokları gibi Loeffler de bir süre sonra savaş baltalarını gömmüş ve Trump’ın 2024 seçim kampanyasına 4,7 milyon dolarla en fazla bağış yapan isim olmuştu.

Komitenin diğer finans yöneticilerinden biri Diane Hendrics, Trump’ın 2016 seçim kampanyasına cömert bağışta bulunmuş, başkan ofise geçtikten sonra da kendisine milyonlarca dolarlık vergi kesintisi imzalamıştı. 2024 seçim kampanyasında çok daha fazla bağışta bulundu.

Komitedeki bir diğer isim olan Cumhuriyetçi mega bağışçı milyarder Miriam Adelson, Trump destekçisi bir siyasi eylem komitesine 100 milyon dolar bağışlamıştı. Adelson ayrıca Amerikan Siyonist Enstitülerinin önemli finansörlerinden, İsrail’in en büyük gazetesi Israel Hayom’un sahibi ve Forbes’te Filistinliler ve onların destekçilerinin “kendileri için ölü” olduğunu iddia eden Ekim 2023 tarihli köşe yazısının yazarı. Trump’ın ilk başkanlık döneminde Facebook’a bilgi kirliliği ve şiddet söylemleri kontrolleri getirerek “Trump’a karşı duruyorum” pozları veren Zuckerberg de başkanın ikinci dönemine ısınıyor. Meta Trump’ın göreve başlama komitesine 1 milyon dolar bağış yaptı ve Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Trump’ın Mar-a-Lago’daki tatil merkezine giderek kişisel bir ziyarette bulundu.

Bu ay Trump destekçisi podcast yayıncısı Joe Rogan’a verdiği röportajda, “Başkan Trump ile ilgili iyimser olduğum şeylerden biri, bence o sadece Amerika’nın kazanmasını istiyor” dedi. Meta yakın zamanda söylem kontrollerinden geri adım atarak Trump’ın iktidara dönüşüyle riske giren iki grup olan kadınlara ve LGBTQ bireylere yönelik nefret söylemlerine izin verdi.

Jeff Bezos ve Bill Gates de geçtiğimiz haftalarda Trump ile arayı düzeltmek için Mar-a-Lago’yu ziyaret etti. Gates de Zuckerberg’e benzer şekilde geçtiğimiz başkanlık döneminde aşı verimliliği ve Gates’in ortaklarına milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı DSÖ’ye Amerikan finansmanı gibi konularda Trump ile zıtlaşmıştı, ancak 5 Kasım 2024 seçimlerinin ardından Gates X/Twitter’de şu paylaşımı yaptı:

“Başkan Trump ve yardımcısı Vance’i tebrik ederim. ABD ve dünyanın geri kalanında yaşamları iyileştirmek için yaratıcılık ve yeniliği kullandığımızda Amerika en güçlü haline geliyor. Umarım birlikte çalışarak herkes için daha parlak bir gelecek inşa edebiliriz.”

KORKUYORLAR MI? TAM AKSİNE

Kapitalist basında, dev bağışlar ve şahsi ziyaretler sermaye sahiplerinin Trump’tan korkularından “iyilik dilenmesi” olarak yansıtıldı. Public Citizen’in hükümet lobicisi Craig Holman, CNBC’ye bağışçıların “Trump’ın karşılık vermesinden korktuklarını” iddia etti. CNN’in baş medya analisti Brian Stelter yakın zamanda “Zuckerberg, Trump’ın düşman listesinden çıkmak istiyor” dedi.

Bu basit açıklama.

Trump da kendini tam olarak böyle yansıtıyor. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteciye Zuckerberg’in “muhtemelen” seçilmiş başkan Trump’ın kendisini seçim dönemi “yasak herhangi bir şey yaparsa” hapse atmakla tehdit etmesi sebebiyle taraf değiştirdiğini söyledi.

Hatta Zuckerberg’in kendisi, Joe Rogan ile yaptığı röportajda neden Trump’ın “Amerika’nın kazanmasını istemesinin” hoşuna gittiğinden bahsederken baklayı ağzından çıkardı:

“Amerikan teknoloji endüstrisinin ülke ekonomisinin parlayan yıldızı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en güçlü şirketlerine sahip olmamızın ABD açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve devletin ilerleme stratejisi de bunu savunmak olmalı” dedi.

Stelter’in söyledikleri ise gerçeğe çok daha yakın. CNN yorumcusu “ABD hükümetinden Meta için işine gelebilecek bir yaklaşım istiyor, FTC’nin (Federal Ticaret Komisyonu) şirketine açtığı davanın kaldırılmasını istiyor ve yaptığı her şeye de bu açıdan bakılmalı” dedi.

Zuckerberg’in açık itirafı, “sessiz kısmı bağırarak söyleme” anı neden Adelson gibi fanatik siyonistlerin, Zuckerberg, Bezos ve Gates gibi teknoloji devlerinin ve sayısız mega finansörün, borsacının ve iş insanının Trump’ın yeniden seçilmesine sponsor olmak için birleştiğini ve göreve başlama balolarında, partilerinde Trump ve avanesi ile tokalaşmak için sıraya girdiğini açıklıyor:

Trump’ın çıkarlarını savunacağına ve gezegenin en büyük kapitalist imparatorluğunun CEO’luğunu yapabileceğine güveniyorlar.

Kaynak: Liberationnews.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ