Milyonlarca liralık yatırım tamamlanıyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dereköy, Peksimet ve Turgutreis mahallelerinde devam eden 62 milyon liralık çalışmaların bayram öncesinde tamamlanmasını hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, yürütülen projeleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Genel Sekreter Yılmaz, hem Turgutreis hem de Peksimet mahallelerindeki çalışmaların bayram öncesinde tamamlanacağını belirtti. Dereköy Mahallesi ile Peksimet Mahallesi arasında başlayan 230 bin liralık yatırım kapsamında, 3 bin 875 metrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca freze kazısı, plent miks temel serimi gibi altyapı iyileştirme uygulamaları da hayata geçirildi. Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda sürdürülen 34 milyon liralık yatırımda da sona gelindi. Araç trafiğinde de son derece yoğun kullanılan bu bölgeye bisiklet ve yürüyüş yolu imalatı da eklendi.

Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akan, “Bu yol Bodrum için büyük ihtiyaç. Gümüşlük gibi önemli bir turizm merkezine ulaşım sağlayan bu güzergâh, yağışlı havalarda sorunlara neden oluyordu. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla sorunlar ortadan kaldırıldı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “Yol çalışmalarında, üç ay önce yapımına başladığımız 5 kilometrelik güzergâh tamamlandı. Sanat yapılarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 3 bin metrelik kaldırım imalatı da tamamlandığında Dereköy-Peksimet yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda 3 kilometrelik yol imalatı, sanat yapıları birimleri Yılmaz tarafından tamamlanan 3 bin 900 metrelik bölümünün 7-8 metre genişlikte tamamlandığını ve bu güzergâhta bisiklet yolu ve yürüyüş yolu imalatlarının sürdüğünü kaydetti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bodrum gibi dünya markası bir turizm kentinin ulaşım altyapısını güçlendirmek, hem yerel halkın yaşam konforunu artırmak hem de kentimize gelen misafirlerimizin güvenliğini sağlamak açısından çok önemli. Ulaşımda kaliteyi artırmak için yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Muğla’nın her köşesinde yürüttüğümüz bu yatırımlar da bunun güzel bir örneği” dedi.