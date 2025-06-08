Mine Söğüt: İyilik mümkün

Sevil İnce

Türkçenin üretken ve sevilen isimlerinden Mine Söğüt’ün yeni kitabı Ormandaki Kalpsiz Ceylan Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Biz de bu yeni kitabına dair Mine Söğüt ile söyleştik.

Son kitabınız Ormandaki Kalpsiz Ceylan masal türünde yazılmış bir eser. Sizi böyle bir masal yazmaya teşvik eden neydi?

Aslında masanın başına Behrengi uyarlamaları yapmak için oturmuştum ama kalktığımda elimde en klasik masallardan birinin yeniden yazımı vardı. Çok sık başıma gelir, bambaşka bir şey yazmaya niyetlenip hiç hesapta olmayan bir şey yazarken buluveririm kendimi. Behrengi benim çocukluğumu şekillendiren çok kıymetli bir yazar. Onun masallarını bugüne uyarlama fikri bana çok heyecan vermişti. Ama olmadı. Çıkan işleri beğenmedim. Tam vazgeçecekken kendimi bu masalı yazarken buldum.

Ormandaki Kalpsiz Ceylan kitabınız aslında hepimizin çocukken okuduğu, ezbere bildiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı ile başlıyor ama okurken kendimizi yetişkin halimizde farklı bir masalın içinde buluyoruz. Bu kitabın yazın hayatınızdaki yeri nedir?

Aslında yola çocuklar için bir şey yazmak üzere çıktım ama yazdığım metin yetişkinlere de seslenen bir metin oldu. Sadece türünün masal olması benim için farklı bir deneyim. Yoksa şimdiye kadar yazdığım tüm hikâyeler ve romanlar gibi insanın karanlık taraflarına bakıyor ve zaaflarını acımasızca sorguluyor.

Pamuk Prenses masalında ceylanın kalbi kraliçeye verilir, bu masalda siz kalbi alınan ceylana yoğunlaşıyorsunuz. Buradan da insan, doğa ve savaş kavramları işleniyor. Bu konuları seçme fikri nasıl oluştu?

Vicdan ve ahlak kavramları üzerine çok düşündüğüm bir dönemdeyim. İnsanın kendi varlığıyla çatışarak ve hem kendisine hem de doğaya zarar vererek var olmayı rasyonelleştirdiği bir düzende kutsallaştırdığı değerlere başka açılardan bakmak gerekiyor. Bunu yapmazsak dünyanın değişmesi mümkün değil. Dünyayı değiştirmek için de bazı temel kavramları, değerleri sakınmadan masaya yatırmak şart. Bu yüzden bu metin insana ve tercihlerine, insanın doğayla ve şiddetle ilişkisine yoğunlaşan bir metin. İktidar algısını sorgulayan bir metin.

Kitaba da adını veren “Kalpsiz Ceylan” metaforu oldukça güçlü ve masal boyu bizimle. Sizin için neyi temsil ediyor?

Vicdanımızla kurduğumuz ilişkiyi, korkularımızı, kendimize güvenmeyişimizi… Kitapta ceylanın aslında kalpsiz olmadığı, kalbi çalınan bir ceylan olduğu sık sık vurgulanıyor. İki durum arasındaki fark çok önemli. İnsan vicdan nedir bilen bir canlı türü. Eğer vicdansız olsaydı biz bugün kötülük üzerine kafa yoruyor olmazdık. Kötülüğü doğal karşılardık. Ama iyilik diye bir şey biliyoruz. Bu mümkün. O zaman neden insanın tabiatına iyilik değil de kötülük hâkim? Vicdanlı ya da vicdansız olmak tercih edilebilir bir durum. Bunu birbirimize devamlı hatırlatmakla yükümlüyüz.

Bahadır Baruter’in çizimleri ile masal hayal gücümüzde daha derin etkiler yaratıyor. Çizimlerle masalın ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

Böyle bir kitapta metinle görseller arasındaki ilişki doğru yerden kurulmazsa masalın çok şey kaybedeceğini düşünürüm. Benim şansım kurduğum dünyayı çok yakından tanıyan, anlattığım, sorguladığım şeyleri kendisi de benim kadar içselleştirebilen bir çizerle ortak iş yapabilmiş olmak. Çizimlerin masalın diline ve etkisine çok şey kattığını düşünüyorum.

Masalda yer alan karakterlerin çoğu gerçek hayattaki bizler gibi, kimisi “eksik”, “yaralı” ya da “görünmeyenler”… Bunu tercih etmenizin nedeni nedir?

Beni yazmak için heyecanlandıran, yazmaya teşvik eden her zaman görmezden gelinenin hikâyesi oluyor. Hayata dair sorduğumuz soruların çoğunun cevabının o sıradan, önemsenmeyen, değer verilmeyen hatta hor görülen kalabalığın sert, acımasız ve sorunlarla dolu gerçekliğinde olduğunu düşünüyorum. Ve o gerçekliği kurcalamayı seviyorum.

Son olarak, kitaplarınız farklı yaş ve kesimlerden okuyucular tarafından okunuyor. Okurlarınızdan sizi etkileyen ya da sizi çok şaşırtan ne gibi dönüşler oldu?

Kitabı okuyan bir arkadaşımın, ben Behrengi uyarlaması yapmaktan vazgeçip bambaşka bir yola girdiğim halde yazdığım metnin Behrengi masallarını çağrıştırdığını söylemesi beni çok etkiledi. Kitabı okuyan bir başka arkadaşımın da “Bu kitapta şimdiye kadar söylediğin ve yazdığın şeyleri bu sefer çok net ve yine sert bir şekilde ve bir çocuğa anlatır gibi anlatmışsın” demesi bence çok güzel bir saptamaydı. Kitap daha yeni çıktı ancak sosyal medyadaki yoğun okur paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla doğru cümlelerin altı çiziliyor. Bu da okurun masalın odaklandığı meselelerle hızla bağ kurduğunun göstergesi. En güzel geri dönüş benim için bu.