Minik karikatüristler için renkli atölyeler başlıyor

BirGün EGE

Ayvalık Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hayal gücünü renklendirecek etkinliklerini sürdürüyor. Karikatürist Murat Asın ile düzenlenecek 3. Karikatür Atölyesi, 22-23-24 Ağustos’ta Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde minik sanatçılarla buluşacak. 3 günlük bu keyifli atölyede çocuklar, karikatür çizmenin temel tekniklerini öğrenirken hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını keşfedecekler.

Çalışmalar her gün 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliğin merkezi ise, çocuklar için özel olarak hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev olacak. Katılmak isteyenler, başvurularını her gün 12.00 - 19.00 saatleri arasında bu adrese yapabilecekler.

Çocukları atölyeye davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gelin yaz tatilinizi bu keyifli ortamda değerlendirin. Belki de geleceğin karikatüristi olarak yaşamınıza yeni bir sayfa açacaksınız. Minik ellerin büyük hayalleri bu atölyede hayat bulsun. Haydi çocuklar, kalemlerinizi kapın, hayallerinizi çizmeye gelin!” diye konuştu.