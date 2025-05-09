Miniklere bir kreş daha

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi eğitime verdiği desteklerine devam ediyor. Geçen aylarda temeli atılan ve kısa sürede ilçeye kazandırılan üçüncü kreş Merkezefendi Belediyesi Mehmet Karataş Kreşi’nin açılış töreni Muratdede Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı çocuklar için her zaman çalışacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün burada biz bir binanın açılışını değil, geleceğe umutla açılan kapıların açılışını yapıyoruz. Bu yola çıktığımızda sizlere sözler vermiştik, kadınlar ve çocuklar önceliğimiz olacak demiştik. Sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini Merkezefendi’mizde sağlamaya gayret edeceğiz demiştik. Birinci ve ikinci kreşimizin ardından üçüncü kreşimizi bugün açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendimizde ve Denizlimizde hiç kimse yatağa aç girmesin, her çocuğumuz eşit eğitim hakkına sahip olsun. Biz fırsat eşitliği olsun istiyoruz ve bu fırsat eşitliğini de ilçemizde ve şehrimizde kreşimizle, halk sütümüzle, halk ekmeğimizle, halk etimizle, vermiş olduğumuz kurslarla, kadınları üretimin içine dâhil ettiğimiz yeni istihdam yerleriyle, çok yakında açacağımız Bilim Merkezimizle yapacağız” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yusuf Karataş’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.