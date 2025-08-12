Mirasına sahip çıkmayanın geleceği de olmaz!

AKP iktidarının övündüğü bazı şeyler var…

Mesela otoyollar, köprüler, Şehir Hastaneleri, havaalanları vb…

Yeşil alanları peşkeş çekerek verilen imar izinleri nedeniyle beton yığınlarına dönüşen şehirler, deniz, nehir ya da gölleri doldurarak açılan alanlar, meydanlar, Marinaların çekek yerlerine ya da deprem toplanma alanlarına yaptırılan AVM’ler…

Tüm bunların parasını devlet olan AKP değil de yoksul halkımız ödüyor…

∗∗∗

Bu nedenle AKP mi yaptı, yoksa halkımıza zorla mı yaptırıldı orası karışık…

Çünkü KÖİ (Kamu özel sektör İş birliği) adı altında yapılanlar, ülke ekonomisini çökertti… Aslında yurttaş; geçmediği köprüye de uçmadığı havaalanına da gitmediği yola ve de yatmadığı hastaneye de para ödüyor! Yani “Deli Dumrul Hesabı “ geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda.

AKP’ye göre bu eserlere devlet tek kuruş ödemenden sahip oldu. Evet, devlet tek kuruş ödemedi ama millet ödedi ve belki de onlarca sene daha faizleriyle birlikte ödemeye devam edecek. Yani daha doğmamış çocuklarımızın bile şimdiden borçlandığı bir sistem yaşıyoruz. Sahte diploma, çalınan sınav soruları, eşlerin katlettiği kadınlar, sokak eşkiyaları, uyuşturucu tacirlerinin işledikleri cinayetler, yurttaşlarının can ve malını tehdit eden ve her sektörde oluşan mafya, halkını korumayan iktidar…

Bu talihsiz gerçekleri bilerek, ülkemizin sahip olduğu zenginliği de unutmamamız gerekir. Bu nedenle elimizdeki bulunmaz değere sahip bir zenginliği de duyurmak istiyorum. Yaşadığımız Anadolu Coğrafyasında 36 uygarlık hüküm sürmüş. Son sahibi bizim olduğumuz bu coğrafya, sadece önceki uygarlıkların bıraktığı mirasın zenginliğini barındırmıyor, aynı zamanda doğasıya, dünyada bulunmayan endemik bitkileriyle ve dağı, suyu, vadisi, kanyonu, peri bacaları ve Pamukkale’siyle yani tabiat varlıklarıyla da bir başka zenginlik şansı veriyor. Anadolu’da; İtalya’dan daha fazla antik Roma kenti, Yunanistan’dan daha fazla ihtişamlı Yunan kenti bulunuyor. Ülkemizde 50 binden fazla tümülüs var!

Yani, “Dünya’nın en önemli insanlık mirasının” sahibiyiz!

Peki bu zenginliği dünya insanlığıyla paylaşabiliyor muyuz? Maalesef hayır! 23 yıllık AKP iktidarı, bırakın antik dönemin değerlerini, eylem ve söylemleriyle “Yeni Osmanlıcıyız” demelerine rağmen, Anadolu’daki “Selçuk ve Osmanlı döneminin” mirasıyla bile ilgilenmiyor. Ümmet ve kul edebiyatıyla, kendilerini nereye bağlı hissettiklerini de görüyoruz. Karun Hazinelerini, ABD’deki Metropoliten Müze’den geri aldığımız da Birleşmiş Milletler’e başvurarak, “her antik eser yaratıldığı yerde kalmalıdır” kararını aldırmıştık.

Dünya ülkeleri bu kararı alkışlarla kabul etmişti. ABD, Almanya ve İngiltere hariç.

Almanya antik eserlerin kaçırılmasını, İngiltere satışını, ABD’de yatırım amaçlı alımını yapıyorlardı. Hala bu düzen devem ediyor. Türkiye ve Mısır en çok yağmalanan ülkeler!

Şimdiki “Ucube rejimde” Kültür ve Turizm Bakanlığı eserlerin kaçırılmasına adeta göz yumar bir yönetim uyguluyor!

Bakmayın havuz medyasının gelen eserlerle ilgili tantanalı açıklamalarına, o eserler zaten yıllardır takip edilen eserler ve yasal haklarımızın sonucu ülkemize gönderiliyor!

Yeni kaçırılanları engelleyecek bir düzen hala kurulmadı…

∗∗∗

Şimdi de ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ'Nİ YIKAMAYA ÇALIŞIYORLAR…

Türkiye'nin en büyük ve önemli birkaç müzesi içinde yer alan, sergilediği eşsiz eserler nedeniyle dünyada nam salan Antalya Müzesi'nin neden yıkılması gerektiği hala belli değil! Başarısıyla övündüğüm, çalışma arkadaşım İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Alpay PASİNLİ’den

Bilgi istedim.

Gönderdiği açıklamayı paylaşmak isterim.

“Antalya Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin ulusal mimari yarışma ile inşa edilen ilk müze binasıdır. 1964 yılında yapılan yarışmayı Mimar Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler tarafından tasarlanan proje kazanmış; bu proje ilerleyen yıllarda modern müzecilik anlayışında bir referans haline gelmiştir. Müze binası 1972 yılında, yarışma sonucu seçilen projeye göre inşa edilmiştir. 1982 yılında ziyarete kapatılmış, modern konseptle yeniden düzenlenerek Nisan 1985 tarihinde tekrar açılmıştır... Binanın tasarımı, Avrupa Konseyi Özel Ödülü ile taçlandırılmıştır (1988). Türkiye’de bu alanda ödül alan ilk müze olarak peyzaj, ışıklandırma, doğal havalandırma, iç-dış sirkülasyon düzeni, avlulu teşhir bahçeleri, fonksiyonel işlevsellik bakımından üstünlükler taşır. Örneğin çatı kademeleri, doğal ışık ve havalandırmaya katkı sunacak şekilde çözülmüştür. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ciddi ve bilimsel bir sergileme vardır. Gerek Antalya çevresindeki çeşitli antik kentlerden ve özellikle de Perge Antik Kenti’nden çıkmış eserler ziyaretçileri büyülemektedir.

Böyle bir müzeyi yıkarak, teşhirini bozarak, modern müze yapmak gerekli değildir; Aynı zamanda rasyonel bir yaklaşımda da değildir…

Eğer müze iddia edildiği gibi deprem riski taşıyorsa; bina yıkılmadan, yapılacak esaslı onarım ve güçlendirmelerle gayet sağlam bir duruma getirilebilir…”

Anlaşılan o ki, inşaatla birilerini daha zengin edecekler!

Ormanları yakarak, taşını toprağını satarak, kültürel mirasları yok ederek, her şeye rant diye bakarak devleti ele geçirmiş bir anlayış, daha fazla iş başında kalmamalı…

Çaresi erken seçimdir!