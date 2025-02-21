Mobil Barista Kursu mezunlarını verdi

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Konak Belediyesi iş birliğinde 18-30 yaş aralığında, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere yönelik düzenlenen Temel Barista Kursu eğitimleri tamamlandı. Toros Sosyal Tesisleri ve İzmir Saat Kulesi önünde özel tasarlanmış mobil araç içindeki eğitime başvurusu kabul edilen 20 genç kursiyer katıldı.

Barista adayları, kahvenin tarihçesinden dünyaya yayılış öyküsüne, çekirdeğin niteliğinden içecek haline gelmesine, ürün içeriğinden servis ve sunumuna kadar pek çok bilgiyi barındıran programa katılma şansı yakaladı. 20 saat olan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Meslek Fabrikamızın desteğiyle Konak’ın çeşitli bölgelerinde bu eğitimleri artırmayı hedefliyoruz. Kursiyerlerimizin istihdamda da yer alması için üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız” dedi.