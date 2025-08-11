Modern engizisyon olarak beyazperde...

Daha önce defalarca yazıldı, çizildi, ama ne yazık ki sürekli dile getirmek gerekiyor: Tarım devrimiyle birlikte geçilen yeni evrede aile ve mülkiyet kavramlarının ortaya çıkışı, önce ‘tanrı aileleri’ni -baba tanrı ve eşi, onların kardeşleri ve çocukları, kuzenler, yarı-tanrılar vd.-, ardından tektanrılı dinleri doğururken, kadını özellikle kötü ve eksik gösteren, onu evle sınırlı bir yaşama zorlayan söylenceler yarattı. Bunların en ünlüsü, kendini Adem’le eşit gören, ona itaati reddeden, bu yüzden cennetten kovulan ‘haddini bilmez’ Lilit’tir. Yahudilik ve Mezopotamya inanışlarına göre Lilit o kadar güçlü ve inatçı bir varlıktır ki, koskoca tanrı bile onunla baş edemeyip cehenneme gönderdikten sonra, Adem’e eş olarak onun kaburga kemiğinden yaptığı, böylece ‘eksik ve kusurlu’ olduğu her fırsatta kendisine anımsatılacak olan yeni bir kadın yaratmıştır. Ama Havva da ‘fıtrat gereğince eksik ve kusurlu’ bir varlık ya, kolayca şeytanın tuzağına düşmüş, etkisi altına aldığı kocasını da beraberinde sürüklemiştir.

∗∗∗

Erkek iktidarı etrafında biçimlenen köleci, feodal ve kapitalist toplumlar bu mitleri sürekli yeniden-üreterek kadını baskılamayı sürdürdüler. Kadınlar, tanrısal düzeni sürekli tehdit eden, bu nedenle ‘doğurmak’la cezalandırılan, yani lanetlenme sayesinde yaşamın sürmesini sağlayan güvenilmez varlıklardı. Hele doğaya dair hiçbir erkeğin sahip olmadığı bilgilerle donanmış, hangi bitkinin nasıl bir etkiye sahip olduğunu deneye yanıla öğrenen ve bu bilgileri sonraki kuşak kızlarına aktaran şifacı kadınlar -çoğunlukla da, kadınlığın karanlık ve acayip güçlerini bilen ebeler- en kötüsüydü!

Manastırlarda kadının ‘kaburga kemiğinden yaratıldığı için ruhu olup olmadığı’nın tartışıldığı Ortaçağ’da icat edilen cadılık suçlaması, kadınlarla başa çıkmanın en kolay yoluydu. Kilisenin kadınlar üstündeki korkunç deney birikimleriyle yazılan Malleus Maleficarum* (1486) gibi kullanım kılavuzları bile vardı. Cadıların şeytanla buluşup kıçını öptükleri sabbat ayinleri, uçan süpürge yapmak için bebeklerin yağını nasıl çıkardıkları gibi çok sayıda önemli bilgi, baba tanrının inayetiyle engizisyon mahkemelerine yol gösteriyordu. Böylece, başta ergenlik çağındaki çocukların tuhaf davranışları ve cinsel merakları olmak üzere, kilisenin tehdit olarak algılayacağı her şeyin cezalandırılması mümkün oluyordu. Bir köyde hasat iyi geçmedi mi, hayvanlar mı öldü, salgın hastalık mı baş gösterdi, cadıları suçlayıp cezalandırmaktan daha mantıklı ne olabilirdi ki?!

Az sayıda erkek cadı da vardı, ama kadınların tâ en başından -cennet günlerinden- bu yana böyle şeytani işlere yatkınlığı bilindiği için, erkek cadılardan söz etmeye bile değmez. ‘Cadılık eşittir kadınlık’tır.

∗∗∗

Bu yüzden, cadılara dair anlatıların -film, roman, öykü, halk hikayeleri vd.- neredeyse tamamı, doğası gereği cinsiyetçi ve kadın düşmanıdır. Arada Bewitched/Tatlı Cadı dizisi gibi komik ve şirin cadı öyküleri de üretilmiştir, ama bu şirinliklerin hepsinde cadı, tipik Amerikan ev kadınıdır; büyülerini özelde ev ve aile yaşamını, geneldeyse ‘Amerikan yaşam tarzı’nı koruyup sürdürmek için kullanır. Bu tür istisnai yapımlar dışında tüm cadı anlatıları, seyircide dehşet duygusu yaratmayı amaçlar.

Bu tarz anlatıların şimdilik son örneği, geçen hafta gösterime giren Weapons/Silahlar (2025) oldu. Yönetmen Zach Cregger 2022’de Barbarian/Barbar’ı yapmıştı. Amerikan kapitalizminin içler acısı halinin net biçimde görülebildiği Detroit kentinin toplumsal bilinçdışına dair epey eleştirel bir film olan Barbar, 1980lerde -Reagan döneminde- başlayan bir kötülük zincirinin günümüze dek gelen öyküsünü anlatıyordu.

(Dikkat: Bundan sonrası Weapons/Silahlar hakkında sürprizbozan -spoiler- içeriyor.)

Silahlar’da, bir kasabayı etkisi altına alan korkunç bir olayla karşılaşıyoruz: Hepsi aynı ilkokulun aynı sınıfında öğrenci olan 17 çocuk, bir gece vakti saat 02:17’de evlerinden çıkıp sessizce koşarak kayıplara karışıyorlar. Olayların gelişimini ve düğümün çözülüşünü, genç sınıf öğretmeni Justin, kayıp çocuklardan birinin babası olan Archer, polis memuru Paul, bağımlı ve evsiz bir genç olan James, okul müdürü Marcus ve o sınıftan kaybolmamış tek çocuk olan Alex’in bakış ve deneyimleriyle izliyoruz.

Öykü kendi başına yeterince ürkütücü ve Cregger da çok iyi bir yönetmen olunca, özellikle olayları farklı bakış açılarından izlediğimiz epizodik yapısıyla izlemesi çok keyifli bir film çıkmış. Silahlar’ın bu yılın -şimdilik- en iyi korku filmi olduğunu söylemek bile mümkün. Ama...

∗∗∗

Öykünün ilk yarısı, çocuklarını ararken bir yandan da bu acayip kayboluşu anlamlandırmaya çalışan ailelerin öğretmen Justine’e düşmanca yaklaşımıyla -arabasının yanına ‘witch’ (cadı) yazmak gibi saldırılarla- geçiyor. Burada açıkça, insanların yanıldığını, bunun da tıpkı tarihtekiler gibi bomboş olduğunu bilerek bir ‘cadı avı’na tanıklık ediyoruz.

Ama ikinci yarıda işler iyice tuhaflaşıyor: Dehşetin gerçekten de bir cadıdan -tabii ki kadın!- kaynaklandığını, yani ‘cadı avı’nın aslında doğru ve gerekli olduğunu, sadece peşine düşülmesi gereken cadının Justine olmadığını görüyoruz: Kanserin son evresindeki ihtiyar cadı Gladys, yaşam enerjilerini emerek iyileşmek amacıyla çocukları kaçırıp Alex’in evinin bodrumuna hapsetmiştir.

Finalde, engizisyon idamlarını aratmayacak kadar korkunç bir linç izliyoruz. Hem de tümüyle ‘haklı’ bir eylem olarak sunuluyor bu linç...

Yani yönetmen Cregger, özdeşleşme mekanizmasını kullanarak seyircilerin eline birer dirgen ve meşale tutuşturuyor. Naçizane tavsiyem şudur: Filmi izleyin, güzel film. Ama dirgen ve meşaleyi kabul etmeyin!

*Türkiye’de ARTES tarafından Cadı Çekici adıyla 2018’de yayımlandı.