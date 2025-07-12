Modern estetiğin politik ilgisi

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Kökenleri tarihsel olarak antik döneme geri götürülebilse de estetik ve politika ilişkisinin ürettiği eleştirel kapasitenin günümüzde ön plana çıktığı söylenebilir. Özellikle sanat eseri ile politik tutum arasındaki bağlantının hangi çerçevede kurulacağına yönelik tartışma, estetik ve politika ilişkisinde öne çıkan çağdaş konulardan biridir. Theodor Adorno’nun “Angajman” başlıklı yazısı bu tartışmanın kurucu metinlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Adorno bu yazısını Jean-Paul Sartre’ın Edebiyat Nedir? (1948) makalesinde kullandığı angaje edebiyat kavramını eleştirel düzlemde incelemek için yazmıştır. Her ne kadar düşünür yazısının merkezine Sartre’ı yerleştirse de Benjamin, Brecht gibi düşünürler de bu çalışmanın konusudur. Aydın kimliğinin işlevi ve rolüne de ışık tutan bu tartışma, sanat eserinin ontolojik statüsüne ilişkin de önemli açılımlar sunmaktadır.

ANGAJE SANAT VE POLİTİKA

Angaje sözcüğü “çağının dünyasına, toplumuna ait olduğunun bilincine vararak basit bir seyirci konumunda kalmayı reddeden, düşüncesini ya da sanatını bir davanın hizmetine sunan aydın ya da sanatçının tavrını” belirlemek için kullanılmaktadır.1 Bu tavır Benjamin’in “Üretici Olarak Yazar” makalesinde gözlemlenebilir. Benjamin bu makalesinde üretici ya da devrimci yazarın belirli bir sınıf için, yani o sınıftan yana tavır alarak üretimde bulunan bir yazar olduğunu ileri sürer ve seçimini proletaryadan yana yapan, bu sınıfa faydalı olacak şekilde üretimde bulunan ilerici-üretici yazarı savunur.2

Sartre için de bir yazar kendisini politik bir davaya adayan kişidir. Yazarın davası eseriyle okura yol göstermek ve onun özgürlüğüne çağrıda bulunmaktır.3 Sartre’ın oyunlarını mercek altına alan Adorno’ya göre yazar burada, seyircinin meseleye tarafsız bir gözle bakmasını sağlamaktansa onu özgür seçime yönlendirme amacındadır. Adorno’nun ilgili makalesinde eleştirdiği diğer bir isimse Brecht'tir. Düşünüre göre Brecht de angaje sanattan yanadır. Ne var ki Adorno sanatın politika ve toplumla olan ilişkisi konusunda Brecht’in Sartre’dan birkaç adım önde olduğuna inanır. Adorno, Brecht’in zaman zaman Parti’den yana bir duruş sergilemiş olmasına karşın, sanatın ilişkiselliği konusunda Sartre’dan daha kayda değer tespitlerde bulunduğunu belirtir. Bunun temel sebeplerinden biri, Brecht’in Sartre’dan farklı olarak, bireyin ve toplumun özü arasında bir özdeşlik olduğu fikrini reddetmiş olmasıdır.4

ÖZERK SANAT VE ESTETİK DİRENİŞ

Adorno çağdaş edebiyatın kendisine baktığımızda iki baskın seçeneğin ön planda olduğunu ileri sürmektedir: angaje sanat ve özerk sanat. Düşünüre göre angaje sanat alımlayıcıların politik tutumlarını değiştirmeyi amaçladığı halde, genelde bu amacını gerçekleştiremez. Ona göre artık zaman, politik sanat zamanı değildir; politika özerk sanata geçmiştir.5 Özerk sanat, politik potansiyele sahip sanattır. Düşünüre göre bir sanat eserini sanat eseri yapan şey, onun araçsallaşmasına engel olan ve onu politik kılan formudur. Sanat eseri alımlayıcısına içeriği yoluyla seslenmeyecek, estetik formu yoluyla bu dünyanın hakikatinin kötülük olduğunu gösterecektir. İçeriği yoluyla yaptığı taktirde sanat eserinin kapitalist toplumdaki her ilişki türünde olduğu gibi araçsallaşarak şeyleşme riskine sahip olduğunu belirtir. Bu yüzden devrimci muhalefet sanat eserinin formu yoluyla uyumsuzluk ekseninde hareket edecek ve böylece gerçekliği olumsuzlayacaktır. Bu noktada sanat eserinin ontolojik-estetik mahiyeti bağlamında düşünürün Benjamin’le yürüttüğü tartışma hatırlanabilir.

Benjamin, Brecht’in tiyatro anlayışından hareketle teknolojik gelişimin sanatta yarattığı olanakları vurgular. Sanat yapıtının teknik olarak yeniden üretilebilir olması sanatın biricikliğini ortadan kaldırmaktadır. Başka bir ifadeyle, eserin aura’sı (sanat yapıtını çevreleyen kendine özgü hale/parıltı) bu süreçte çözülmekte ve bunun sonucu olarak sanat yapıtı yeni ve politik bir işlev kazanmaktadır çünkü yapıt biricikliğini kaybederek geleneğin dokusu içindeki yerini yitirir ve kolektif bir yönelimin ifadesi haline gelir. Benjamin bu süreci estetik ile politika ilişkisinde ortaya çıkan olumlayıcı bir olanak olarak değerlendirir. Adorno ise bu iyimser değerlendirmeyi kitle kültürüyle ilişkilendirerek bu gelişmenin olumlu sonuçlar üretmeyeceğini vurgulamıştır.

Sonuç olarak Adorno açısından çağdaş edebiyatın kendisine baktığımızda söz konusu iki seçeneğin (angaje ve özerk sanat) hiçbiri henüz tam bir egemenlik kazanamamıştır. Bunun temel sebebi çağdaş edebiyatın dünyanın gidişatına düşman cepheler oluşturacak kadar teslim olmuş olmamasıdır. Sartre yanlısı ak koyunlar ile Valéry yanlısı kara koyunların henüz birbirinden tam olarak ayrılmadığını söyleyen düşünür bu çatışmanın dünya tininin gelişimi ile şekilleneceğini savunmaktadır. Adorno’nun eleştirel sanat üretimini tek özerk direniş alanı olarak görmekteki ısrarının arkasında yatan düşüncenin dayandığı temel güç, sanat eserinin biçimsel olarak parçalanmış ve ahenksiz “negatif ütopyalar” üretebilme gücüne sahip olmasıdır. Ne var ki “postmodern” sanatın alanda dikkate değer bir etkinlik kazanmasıyla, avangart anlamda bir özerk sanat iddiası, belirgin bir yara almıştır.

1 Çevirmenin Angajman çevirisine düştüğü birinci dipnot: Adorno, “Angajman”, çev. E. Gen, Estetik ve Politika içinde, 2016, İletişim Yayınları, s. 261.

2 F. Erkek, “Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat: Adorno’da Sanatın Toplum ve Politikayla İlişkisi”, Kaygı, 2024, sayı: 23 (1), s. 208.

3 Sartre, Edebiyat Nedir?, Çev. B. Onaran, Can Yayınları, 2008.

4 F. Erkek, “Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat: Adorno’da Sanatın Toplum ve Politikayla İlişkisi”, s. 211.

5 Adorno, “Angajman”, s. 266.