Modern insanın ruhsal coğrafyası

Joachim Trier’in sinemayı derin ve dönüştürücü bir sanat formu olarak kullandığı son filmi Sentimental Value (Affeksjonsverdi), 2025 Cannes Film Festivali’nde 19 dakikalık alkışla karşılandı. Bu olağanüstü tepki, Trier’in sinemasal olgunluğunun ve duygusal derinliğinin bir yansımasıydı. Ancak bu güçlü tepkilerin kökleri onun filmografisinde, özellikle Oslo Üçlemesi’nde saklı. Sinemanın sezgisel, düşünsel ve ruhsal düzlemde hâlâ ne kadar etkili olabileceğini gösteren filmler varsa, onlar Tekrar (Reprise), Oslo, 31 Ağustos ve Dünyanın En Kötü İnsanı’dır. Trier’in bu filmleri, okurun varoluşsal sorgularına doğrudan cevap vermekten çok, onları derinleştiren bir sinema diliyle konuşur. Yönetmenin yeni filminden önce Oslo Üçlemesi’ne kısaca dönmek anlamlı olacak.

DUYGUSAL SİNEMANIN ZAFERİ

Trier’in filmleri, özellikle varoluşsal sorulara doğrudan yanıtlar vermektense, izleyicinin kendi iç dünyasında bu soruları sormasını zorlayan yapıtlar olarak okunmalı. Bu yüzden belki de akademik ve eleştirel dünyada bazen ‘zorlu’ bulunabilir. Ama gerçek şu ki, Trier’in Oslo Üçlemesi, modern insanın ruhsal coğrafyasına dair güçlü sanat eserleridir. Üçlemede, Anders Danielsen Lie tarafından canlandırılan üç farklı yaşam evresi temsil edilir. Her film, farklı bir yaşam dönemine odaklanır: Reprise: 20’li yaşların idealizm ve hayal kırıklıkları. Oslo, 31 Ağustos: 30’lu yaşların varoluşsal çıkmazları. Dünyanın En Kötü İnsanı: 40’lı yaşlarda anlam arayışı. Hepsi de modern dünyanın dayattığı kimlikler, başarı beklentileri ve sosyal normlarla mücadele ederken, aslında hepimizin yüzleştiği bir krizi yansıtır: Yabancılaşma. Trier’in karakterleri ilk bakışta "ayrıcalıklı" bir sorunla boğuşuyor gibi görünebilir. Kuzey Avrupa’nın refah toplumunda, varoluşsal bunalımlar yaşayan, içe dönük bireyler. Ancak bu yüzeysel okuma, filmin sunduğu psikolojik derinliği gözden kaçırmaya neden olur.

İDEALİZMİ VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Tekrar, üçlemenin ilk filmi olarak, edebiyat ve sinema arasındaki girift ilişkiyi ustalıkla sorgular. Film, genç yazar adayı Phillip ve Erik’in edebiyat dünyasına giriş çabalarını anlatırken, yaratıcılık, delilik ve başarı arasındaki ince çizgiyi irdeler. Trier bu filmde, Thomas Bernhard ve Knut Hamsun gibi Kuzey edebiyatının karanlık dehalarının izinden gider. Özellikle Phillip’in psikolojik çöküşü, bir yazarın yaratma sancılarının nasıl kişisel bir trajediye dönüşebileceğini gösterir. Filmdeki kesmeler, geri dönüşler ve hızlandırılmış sahneler, gençliğin kaotik enerjisini yansıtırken, aynı zamanda hafızanın kırılgan yapısını da vurgular. Üçlemenin son halkası Dünyanın En Kötü İnsanı, kadın kahraman Julie üzerinden modern feminizmin çelişkilerini masaya yatırır. 30’lu yaşlarının başındaki Julie, meslek, aşk ve annelik arasında sıkışmış bir karakter olarak karşımıza çıkar. Trier bu filmde, kadınların "her şeyi yapabilme" özgürlüğünün aslında nasıl yeni bir tür kaygıya dönüştüğünü gösterir. Özellikle Aksel ile olan ilişkisinde, kadın-erkek dinamiklerini ters yüz eder. Aksel’in Julie’ye "Ben senin hayatının figüranı mıyım?" sorusu, ilişkilerdeki güç dengelerine dair çarpıcı bir sorgulamadır. Filmin doğum kontrol hapı yan etkilerini konu alan unutulmaz sahnesi ise, kadın bedeninin nasıl bir politik mücadele alanına dönüştüğünü de gösterir.

Trier’in sinemasını anlamak için psikanalitik film kuramı kaçınılmazdır. Çünkü yönetmen, karakterlerinin iç dünyası ile dış gerçeklik arasındaki mesafeyi ustalıkla ölçer ve seyirciyi bu ara alana, bilinç ve bilinçdışı arasında dalgalanan bir deneyime davet eder. Özellikle üçlemenin ikinci filmine duyduğum hayranlığımı vurgulamak için kelimeler yetmez. Oslo, 31 Ağustos’un etkileyici anlatımı, bu bağlamda bir mihenk taşıdır. Uyuşturucu bağımlısı Anders’in rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonraki 24 saatlik yolculuğu, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bir ölüm-kalım mücadelesidir.

OSLO’NUN MELANKOLİK ATMOSFERİ

Kamera, Anders’in dünyasına mesafeli ve aynı zamanda nüfuz edici bir bakışla yaklaşır. Dışarıdaki soğuk Oslo sokakları, Anders’in iç dünyasındaki kaos ve sessizlikle çarpışır durur. Filmde, Anders’in kafede otururken çevresindekilerin dilek ve düşüncelerinin duyulur hale gelmesi gibi sinemasal detaylar, yalnızca bir teknik ustalık değil; seyircinin karakterle empati kurması için bilinçli olarak tasarlanmış psikolojik köprülerdir. Öte yandan, filmde açılışta perdeyi açan, kapanışta ise perdeyi kapatan motif; hayatın ve umudun kısa süreliğine açılması, ardından karanlığa gömülmesi gibi varoluşun trajedisini simgeler. Anders’in ailesi üzerine yaptığı monologlar ve ardından boş, gri Oslo sokaklarında kamera gezintisi, karakterin yok oluşunun aynı zamanda insanın yalnızlığının, modern toplumda kendini nasıl hissettiğinin poetik bir yansımasıdır. Anders’in yaşadığı kriz, kişisel bir başarısızlık değil; çağımızın ruhsal krizidir. Burada Kierkegaard’ın “Neredeyim ben? Dünya denen bu şey nedir? Beni bunun içine kim çekti de şimdi orada bırakıp gidiyor? Ben kimim?” soruları bambaşka bir anlam kazanır.