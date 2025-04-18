Müdür, eşini proje okula atadı

BirGün EGE

Proje okullarındaki öğretmenlerin sürgün edilmesi üzerine liselerde başlayan eylemler sürüyor. Okul yönetimlerinin eylemlere katılan öğrencilere disiplin cezası ve soruşturma tehditleri sürerken atamalara dair yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan atamalarda liyakatsizliğin en açık örneklerinden birinin Marmaris’te yaşandığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Özcan, sadece Marmaris’te 16 öğretmenin bu durumdan etkilendiğini, en çarpıcı örneğinse kendisinin de mezun olduğu Halıcı Ahmet Urkay Lisesi’nde yaşandığını vurguladı.

Özcan, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün norm fazlası ilan edilerek görevlerinden uzaklaştırılan deneyimli öğretmenlerin yerine eşini Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’ne atadığını söyledi.