Müfit Can Saçıntı’dan ‘Bir 80’ler Hikâyesi’

BirGün EGE

Müfit Can Saçıntı, Balıkesir’de “Bir 80’ler Hikâyesi” adlı oyunu sahneliyor. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda 2 Mart Pazar günü saat 15.00’te sanatseverlerle buluşacak olan oyun, nostalji dolu hikâyesi ve canlı müziğiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatarak geçmişe götürecek.

Balıkesir BirGün Gazetesi Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde, Müfit Can Saçıntı’nın yazıp yönettiği oyun, yaşanmış gerçek olaylardan ilham alıyor. 80’lerin sıcak ve samimi atmosferini sahneye taşıyan oyun, trajikomik bir güldürü olarak dikkat çekiyor.

Oyunun canlı müziği ise ‘Kemanın Efendisi’ olarak tanınan Suat Erdem’e ait. Oyun öncesinde Suat Erdem, 30 dakikalık bir “80’ler konseri” ile izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.