Müge İplikçi'den yeni roman: Sahte Cennetten Kaçış

Çağdaş edebiyatın özgün ve çok katmanlı seslerinden yazar Müge İplikçi’nin yeni romanı Sahte Cennetten Kaçış yayımlandı.

Doğan Kitap’tan çıkan roman, modern Türkiye’de din, iktidar ve erkeklik ilişkilerinin kadın bedeni ve bilinci üzerinde kurduğu çok katmanlı tahakkümü edebi bir dille görünür kılıyor.

Roman bir kadının zihinsel, duygusal ve fiziksel kuşatılma süreçlerinin; dostluğun ve dayanışmanın var ettiği küçük ama kararlı direnişlerin; sarsıcı bir manipülasyon döngüsünden çıkma çabasının hikâyesi.

Gazeteci Selin, bir haberin peşinden giderken kendisini kapalı, hiyerarşik ve şiddeti kutsallaştıran bir tarikat yapısının içinde ve yalancı bir aşkın kollarında bulur. Margaret Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü’ndeki gibi, kadın bedeninin bir ideolojinin taşıyıcısına dönüştürülmek istendiği tarikatın “Frekans Odası”nda hafızası, iradesi ve kimliği parçalanır. Selin’e yardım edebilecek tek kişi ise yıllardır yanında duran arkadaşı Handan’dır. Handan, Selin’i ararken tarikatın karanlık odalarından ülkenin bilinçaltına uzanan yolculukta yalnızca bir kadının kayboluşunu değil, aynı zamanda bütün bir yapının nasıl çalıştığını, kadınları nasıl susturduğunu ve nasıl yönettiğini de görür. Yaşar’ın manipülasyonu, tarikatın baskısı, çökmüş bir aile düzeni, kırılgan ilişkiler, bir bebeğin belirsiz geleceği… Selin karar vermek zorundadır: İtaatin konforu mu, isyanın özgürlüğü mü?