Muğla Büyükşehir’den destek

BirGün EGE

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için birçok proje hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikram hizmeti 2024-2025 Eğitim - Öğretim yılında Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada başladı. Sabah, öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 283 bin 250 kişilik çorba dağıtımı yaptı. Haftanın beş günü öğrencilere farklı çorbalar ikram ediliyor. Bu çorbalar ezogelin, tarhana, domates, tutmaç, yüksük, kremalı tavuk, kremalı sebze ve mantar çorbası.

Muğla Büyükşehir Belediyesi başlattığı ‘Muğla’nın Fidanları’ projesi ile büyükşehirler arasında bir ilki de hayata geçiriyor. Muğla’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için hazırlanan projenin ilk aşaması hayata geçirildi.

‘Muğla’nın Fidanları’ projesi öğrencileri ve bağışçıları bir araya getiren uygulama ile web sayfası üzerinden talepler alınarak başlayacak. Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, "https://mugla.bel.tr/elele" internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda bin lira veya 5 bin lira barınma desteği olarak verilecek. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistemde öğrencilerin İBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

Öğrencilerin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yapılması planlanan projenin ilk etabı başladı. Öğrencilerin https://mugla.bel.tr/elele linkine tıklayarak ‘Fidan ol’ butonuyla başlattıkları süreç, sistemde talep edilen bilgileri doldurup formu göndererek kaydı oluşturmasıyla devam ediyor. Sürecin sonunda fidanlar, şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlıyor.

Üniversite öğrencileri için yardım yapmak isteyen bağışçılar da sisteme kolayca kayıt olabiliyorlar. https://mugla.bel.tr/elele linkine tıklayarak açılan sayfada ‘Bağışçı ol’ butonuyla başlayan kayıt süreci sistemde talep edilen formların doldurulmasıyla sona eriyor. Bu sürecin ardından bağışçılar eşleştikleri öğrencilerin bilgileri için bekleyerek eşleşme tamamlandıktan sonra öğrencilere istediği yardımda bulunabiliyor.

Muğla’nın Fidanları projesine başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Muğla ili sınırları içerisinde ikamet etmek, Muğla’da devlet üniversitesinin örgün eğitiminde lisans programında öğrenimini sürdürüyor olmak, öğrenimini sürdüren öğrenciler için 100’lük sistemde 70’in üzerinde, 4’lük sistemde ise 2,70’in üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için yerleştiği bölümün puan türünde ilk 100 binde olmak, maddi bakımdan desteğe ihtiyacı olan ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşımak.”