Muğla'da sosyal destek bütçesi iki katına çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini her geçen yıl artırıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2bu yılın sosyal destek bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artırdı.

Bütçe dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerde kullanılacak.

Sosyal belediyeciliği yönetim anlayışlarının merkezine koyduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yaşadığımız ekonomik koşullarda yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşüyor. Büyükşehir olarak kaynaklarımızı doğrudan vatandaşımıza ayırıyoruz. Bu yıl sosyal destek bütçemizi yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL’ye çıkardık. Bu bütçe, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için ayrıldı” dedi.

Başkan Aras, “Sosyal belediyecilik bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz her zaman emekliden öğrenciye, kadından çocuğa, engelliden dar gelirli ailelere kadar herkesin yanında olmaktır. Bütçemizi bu anlayışla planladık” ifadelerini kullandı.