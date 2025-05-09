Muğla Datça’da badem ağaçları çiçek açtı

Mahir KANAAT

Muğla Datça’da “Çiçek Açan Badem Ağacı” başlıklı atölye fotoğraf sergisi açıldı. Ömer Zafer Göktürk danışmanlığında açılan sergide fotoğraf sanatçıları Ahmet Asatekin, Ayfer Gençer, Mustafa Gallen, Nuray Atamer Duman, Nurettin Turan, Tülay Cörüt Şakrater, Tülay Ertekin ve Vildan Kilercik’in fotoğrafları yer aldı.

Atölye danışmanı Göktürk sergi hakkında, “Datça doğasının ve kültürünün vazgeçilmez parçası badem ağaçlarını, Datça’da yaşayan fotoğrafçı arkadaşlarla fotoğrafladık. Atölyemize ve sergimize adını veren; ‘Çiçek Açan Badem Ağacı’ Van Gogh’un tablosunun adından geliyor.

Tablo Arles’de Şubat 1890’da yapıldı. Arles’te Van Gogh’un yaptığı resimlerdeki bölge coğrafyası, iklimi, bulutları, rüzgârı, bitki örtüsü ve büyüsüyle Datça’ya benzer görsellikler içeriyor. Datça’nın da; coğrafyası, ışığı, iklimi, renkleri ve aurasıyla benzer noktada olmaması için; bir neden görmüyorum’ derken, nedenleri ortadan kaldıralım demek istiyorum” dedi.